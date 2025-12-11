Вологодская область с 2026 года будет контролировать ритуальную сферу

Похоронная сфера Вологодской области будет унифицирована и перейдет под контроль областного Главного управления по похоронному делу. Губернатор субъекта Георгий Филимонов принял соответствующее решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава области в Telegram-канале прокомментировал работу одной из ритуальных организаций, которая брала плату с родственников погибшего участника СВО за сопутствующие услуги при захоронении. Произошедшее господин Филимонов назвал вопиющим случаем.

«С 1 января 2026 г. вся похоронная сфера региона будет унифицирована и перейдет под контроль областного Главного управления по похоронному делу. Это делается для того, чтобы декриминализировать сферу, сделать ее прозрачной и не допускать наживы коммерсантов на трагедиях»,— написал губернатор.

Георгий Филимонов подчеркнул, что в случае нарушений ритуальные организации не будут работать в регионе.

Татьяна Титаева