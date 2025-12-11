Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пассажиропоток на рейсах из Пулково в Москву снизился на 15% из-за угроз БПЛА

Пассажиропоток на московском направлении в аэропорту Пулково в 2025 году сократился примерно на 15% на фоне временных ограничений полетов, вводившихся из-за угроз беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) Асият Халваши.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов

По ее словам, на международных направлениях аэропорт демонстрирует значительный прирост, тогда как на внутренних рейсах наблюдается небольшое снижение, в первую очередь за счет уменьшения объема перевозок между Санкт-Петербургом и Москвой.

Вместе с тем общий пассажиропоток Пулково по итогам 2025 года, по предварительной оценке, останется на уровне прошлого года. В 2024 году аэропорт обслужил 20,9 млн пассажиров, заняв второе место в России по объему перевозок.

Артемий Чулков

