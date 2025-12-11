Пассажиропоток на рейсах из Пулково в Москву снизился на 15% из-за угроз БПЛА

Пассажиропоток на московском направлении в аэропорту Пулково в 2025 году сократился примерно на 15% на фоне временных ограничений полетов, вводившихся из-за угроз беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) Асият Халваши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов

По ее словам, на международных направлениях аэропорт демонстрирует значительный прирост, тогда как на внутренних рейсах наблюдается небольшое снижение, в первую очередь за счет уменьшения объема перевозок между Санкт-Петербургом и Москвой.

Вместе с тем общий пассажиропоток Пулково по итогам 2025 года, по предварительной оценке, останется на уровне прошлого года. В 2024 году аэропорт обслужил 20,9 млн пассажиров, заняв второе место в России по объему перевозок.

Артемий Чулков