Более 1200 нарушений зафиксировали в работе курьеров в Петербурге и области

Полиция составила более 1200 протоколов на курьеров из-за нарушений правил дорожного движения в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Инспекторы ГАИ изъяли 453 транспортных средства у сотрудников служб доставки, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Наиболее частым нарушением у курьеров была езда по тротуарам. Среди изъятого электровелосипеды и скутеры.

В ходе рейда также проверяли соблюдение миграционного законодательства. По этой линии составили почти 3300 протоколов. Более 500 мигрантов с серьезными нарушениями попали в центры временного содержания для решения вопроса о депортации.

Полиция возбудила 15 уголовных дел, 11 из них по статье о взятке. Остальные — за использование поддельных документов.

Проверкам подверглись не только курьеры, но и компании. Правоохранители пришли по 20 адресам складов. После изучения документов более 300 человек нарушения миграционного законодательства нашли у 231 сотрудника сервисов доставки. К ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы привлекли руководителей двух компаний.

