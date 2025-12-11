Не стреляйте в белых лебедей

Подводя итоги уходящего года, команда «Денег» столкнулась с массой негатива. Впрочем, действительно, чему радоваться? Весь год американский президент из каждого утюга шантажировал полмира тарифами и санкциями. Вслед за Дональдом Трампом еврокомиссары стращали Россию отъемом замороженных госактивов на сотни миллиардов долларов. На этом фоне просел индекс Мосбиржи, да и российская экономика в целом снизила темпы роста. Рубль стал самой крепкой мировой валютой — радоваться или нет, не очень понятно. Традиционный предновогодний опрос «Денег» про «черных лебедей» показал, что инвесторы не удивятся, если в наступающем году разразится глобальный экономический кризис, мировая война, роботы восстанут против людей, а океанские течения обратятся вспять. Даже подсластить чтение всего этого порцией горячего шоколада удастся не всем — напиток ацтеков по итогам года подорожает.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Перед тем как предаться чтению ужасов про «черных лебедей», предлагаю вспомнить о вполне реальных «белых лебедях» — событиях, которые не так ярко бросались в глаза, но стали реальными достижениями в уходящем году. О снижении инфляции и высоких доходах по вкладам, о первых полетах нового российского МС-21 и модернизированного SJ-100, о начале строительства магистрали, что позволит добираться из Москвы в Петербург за пару часов, а главное — о событиях вашей семьи, о чем-то добром и светлом, например о подарках к Новому году.

Михаил Малыхин, выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги»