Дом, который построил не SWIFT

«Идти вместе с Китаем — значит идти навстречу возможностям»,— говорится в заявлении председателя КНР Си Цзиньпина на деловом саммите АТЭС-2025, прошедшем с 31 октября по 1 ноября в южнокорейском городе Кенджу. Накануне этого саммита Китай запустил систему расчетов в цифровом юане Renminbi Digital, которая становится удобной азиатской альтернативой SWIFT — международной межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей.

— Почувствовать себя Гулливером способен не каждый, и теперь вы готовы сделать еще один шаг: вы можете стать Свифтом.

«Дом, который построил Свифт», телефильм 1982 года режиссера Марка Захарова по одноименной пьесе Григория Горина

Александр Лосев, финансист

Цифровой юань (e-CNY) — расчетная единица системы электронных платежей в цифровой валюте — предназначен для быстрого проведения как внутренних, так и международных трансакций и может стать более эффективной альтернативой доллару США и западо-центричной системе трансграничных расчетов. И поскольку Соединенные Штаты и их союзники используют долларовую систему для введения санкций, в том числе и вторичных, Китай и Россия, а также их торговые партнеры вынуждены искать замену долларам и евро в расчетах по экспортно-импортным операциям. Потенциально свыше трети объемов мировой торговли может теперь рассчитываться в цифровом юане.

Американские официальные лица неоднократно выражали опасения, что цифровой юань будет использоваться для обхода санкционных ограничений, что ослабит способность США отслеживать международные платежи и контролировать глобальную финансовую систему с помощью доступа к платежной системе SWIFT, которая уже более 40 лет является доминирующей глобальной системой.

SWIFT как оружие

Ученый: «Небо — часть космоса, оно принадлежит науке!»

Губернатор: «Небо над Ирландией — часть Ирландии. И принадлежит Англии».

Григорий Горин, «Дом, который построил Свифт»

Участие той или иной страны в мировой экономике и международной торговле требует доступа к глобальным сетям, таким, например, как информационно-коммуникационные сети, в том числе интернет, или межбанковская система SWIFT. Подобные сети состоят из узлов, которые представляют экономические субъекты или ключевые месторасположения объектов инфраструктуры, и связей, соединяющих все эти узлы.

Но глобализация строилась по планам и под жестким контролем гегемона, поэтому многие мировые экономические сети созданы так, что некоторые узлы становятся более важными в мировой иерархии, чем другие, и забирают на себя основные потоки (денег, информации, ресурсов, товаров и технологий), перенаправляя их себе из остальной части сети. Так работает глобальная система долларовых расчетов, и значительная часть международных финансовых потоков проходит через очень небольшое число ключевых финансовых институтов США.

И пока доллар США — главная валюта мировой экономики. В международной торговле 74% расчетов в Азии и 96% в Америке осуществляется в долларах. На доллары приходится около 90% валютных операций на глобальном рынке FOREX и 58% международных резервов центральных банков. Как показывает американский экономист Кеннет Рогофф в своей книге «Наш доллар, ваша проблема», доминирующую валюту невероятно трудно вытеснить.

Структурные особенности и генезис современной глобальной экономики позволяют США не просто доминировать в ряде ключевых сфер, но и одновременно экономически ограничивать и сдерживать политически другие государства, обеспечивая тем самым могущество и власть в сформированном после падения СССР мировом порядке.

Глобализация — это взаимозависимый мир, где зависимость асимметрична и может превратиться в оружие доминирующей стороны. Господствующие узлы международной сети становятся ее контролирующими центрами, и если государство обладает юрисдикцией в отношении ключевых узлов такой сети и управляющими институтами, то оно может использовать это преимущественное положение для надзора или блокирования доступа других участников мировой экономики к соответствующей сети, тем самым превращая такую сеть в оружие против иностранных конкурентов и геополитических соперников.

США и ЕС способны удалять банки, корпорации или целые страны из этих глобальных сетей, что сразу влечет за собой серьезные экономические последствия.

Глобальная зависимость от SWIFT в мировых финансах, от корсчетов в банках США или от американских корпораций—собственников операционных систем в цифровой сфере превращается в мощный инструмент воздействия на противников, в оружие геополитики, дополняющее традиционные формы экономических репрессалий или военно-политического давления. Страны, обладающие юрисдикцией и контролем над ключевыми узлами глобальных сетей, получают колоссальное экстерриториальное влияние, а сами сетевые структуры создают новые асимметрии силы, распределяя стратегический вес между ключевыми геополитическими игроками.

Но… используя доллар как оружие и отключение от SWIFT как инструмент наказания, Соединенные Штаты запустили крайне неприятный для них процесс дедолларизации мировой экономики. Тарифные войны администрации Трампа и антироссийские санкции и вторичные санкции в рамках санкционных пакетов привели к тому, что дедолларизация пошла ускоренными темпами. Отсюда и рост популярности расчетов в национальных валютах, и альтернативы SWIFT, и система цифрового юаня Renminbi Digital. Когда государства начинают злоупотреблять своим контролем над мировыми экономическими сетями, другие субъекты предсказуемо начинают создавать альтернативные сети и узлы.

Альтернативы

Когда кого-то не уважаешь, можешь нарваться на ответное чувство.

Григорий Горин, «Дом, который построил Свифт»

В июне 2024 года Евросоюз ввел санкции против созданной Банком России системы передачи финансовых сообщений (СПФС), тем самым признав, что в России создан полноценный аналог SWIFT, с которым приходится бороться всеми неспортивными способами.

Как указано на сайте Банка России, СПФС — это канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами. Расчеты при этом осуществляются между кредитными организациями в рамках корреспондентских отношений.

Огромным плюсом СПФС является использование сообщений в форматах SWIFT, ISO 20022 и сообщений свободного формата, что позволяет банкам, в том числе и зарубежным, легко адаптироваться к работе с российской системой совершения платежей и передачи финансовой информации. По данным ЦБ, в первом полугодии 2025 года в СПФС уже было 177 иностранных участников из 24 стран, а общее число пользователей приближается к 600. СПФС связана с аналогичной индийской системой SFMS, с китайской CIPS, с иранской системой CEPAM, связанной с Азиатским клиринговым союзом.

Региональными альтернативами SWIFT являются десятки систем. В США есть Global ACH (Automated Clearing House) — способ перевода денег с американских счетов за границу с использованием местных платежных систем. Для международных платежей банки используют комбинированные внутренние банковские сети, такие как СПФС (Россия), Fedwire (США), SEPA (Европейская платежная сеть), CIPS (Китай), BACS (Великобритания), BECS (Австралия), EFT (Канада), Payoneer (глобальная платежная платформа). Индия и Сингапур объединили свои цифровые платежные системы UPI и PayNow, чтобы обеспечить мгновенные и недорогие денежные переводы.

В мире запущен процесс замены централизованных геоэкономических сетей и структур более сложными и децентрализованными цифровыми системами, достаточно прогрессивными в сравнении со старыми решениями. Субъекты внешнеэкономической деятельности разных стран принимают принципы, правила и риски новых систем, поскольку угрозы старых глобальных сетей становятся непредсказуемыми и неприемлемыми. Пока ни одна новая система не претендует на глобальную взаимосвязанность, но децентрализация уже формирует глобальное «лоскутное одеяло» поверх контролируемых гегемоном сетей уходящего миропорядка.

Платежные агенты и платформы также становятся частью мозаики децентрализованного финансового мира. Агенты — особые юридические лица, оказывающие посреднические услуги по проведению платежей и валютообменным операциям, своего рода реинкарнация средневековых менял, незаменимых там, где крупным банкам грозят вторичные санкции. Агент принимает деньги от клиента в своей стране, а его иностранному контрагенту по торговой сделке перечисляет средства зарубежный партнер агента. Малый и средний бизнес, связанный с внешнеторговыми операциями, а также маркетплейсы используют возможности платежных агентов проводить трансграничные платежи в разных валютах и юрисдикциях. Агент A7 от банка ПСБ, поддерживающий переводы в китайских юанях, дирхамах ОАЭ и даже в токсичных валютах, платежная платформа Win Win, RSI Capital, Core Fintech и еще более двух десятков платежных агентов осуществляют денежные переводы в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Следующий надбанковский слой новой сферы мировых финансов образуют финтех-компании. Финтех теснит банки на их традиционном поле деятельности, а финтех-провайдеры трансграничных платежей — это уже вызов SWIFT и глобальным сетям. Марксисты бы сказали, что финансовый суперкапитализм, превративший промышленность и товарные рынки в филиал финансового рынка, подготовил своего «могильщика», вложив миллиарды и триллионы долларов в перспективные цифровые проекты, которые обретают самостоятельное влияние и капиталы.

Современные цифровые технологии, программные интерфейсы (API), позволяющие взаимодействовать программам и сервисам, собственные мобильные приложения, интернет-эквайринг, глобальный масштаб деятельности и пр., помноженные на огромные финансовые возможности, создают собственные весьма успешные сервисы трансграничных платежей. Австралийский Airwallex, американский PayPal, сингапурский Nium, британская Wise и многие другие осуществляют международный клиринг и переводы средств. Финтех гибче традиционных банков в обходе санкций и ограничений, зачастую эффективнее и быстрее адаптируется к условиям меняющегося мира.

Китайское цифровое решение

«Давно известно, что те, кому отводят вторые места, имеют неоспоримое право на первое», Джонатан Свифт

Цифровые валюты центральных банков, к которым относится и цифровой юань Народного банка Китая, а также системы электронных платежей в цифровых валютах — это уже элементы новой структуры мировых финансов. Успешное внедрение таких систем, подкрепленное авторитетом центральных банков, создаст государственные альтернативы старым глобальным системам трансграничных платежей.

Опрокинуть мировой баланс сложно, но Китай всеми силами стремится занять место США в пока еще глобализованном мире, ведь именно Китай получает максимальные выгоды от глобализации и его вес в мировой экономике постоянно растет. Несмотря на то что доля китайского юаня в мировых валютных резервах составляет лишь около 2%, что совсем немного в сравнении с 58% у доллара США, и сохраняется строгий режим контроля за движением капитала, что затрудняет внешний оборот китайской валюты, Китай рассматривается многими странами как важный торгово-экономический партнер.

Принимая во внимание колоссальные объемы торговли Китая со всем миром, трансграничные расчеты цифровым юанем Renminbi Digital в уже работающей во многих странах системе CIPS (Cross-Border Interbank Payment System — международная китайская система передачи финансовых сообщений и платежей) могут быстро завоевать популярность, особенно на фоне торговых войн администрации Трампа и неистовой санкционной политики стран Запада. Расчеты в Renminbi Digital уже доступны в странах АСЕАН и на Ближнем Востоке. Декларируется, что на цифровой юань может перейти 38% расчетов в мировой торговле, а западные эксперты со страниц глобалистских изданий пишут о реальном вызове остаткам Бреттон-Вудской системы.

Технологические достоинства Renminbi Digital вполне убедительны: высокая скорость трансакций, надежность Народного банка Китая как эмитента, низкая стоимость трансакций, возможность интеграции с другими платформами трансграничных расчетов, неподконтрольность Минфину США и его OFAC. Если добавить к этому системность и основательность китайского подхода к любому бизнесу, то бросить вызов SWITF в сфере международных финансов Китаю вполне по силам.

Но если выстроится новая глобальная цифровая финансовая сеть на основе Renminbi Digital — CIPS, то Китай будет держать в своих руках все элементы управления узлом этой новой сети и рано или поздно сможет превратить такое преимущество в оружие. Российский бизнес не забыл, как китайские банки в 2024 году массово блокировали юаневые платежи и проверяли источники происхождения денежных средств, считая юани, приходящие от российских контрагентов «грязными», вынуждая участников внешнеторговой деятельности искать посредников в нейтральных странах. В контролируемом цифровом юане проблемы «чистых», не связанных с нежелательными контрагентами, и «грязных» денег, как это было с безналичными юанями, купленными на Московской бирже, не возникнет. «Грязные» могут сразу обнуляться оператором системы. Аннигиляция — не конфискация.

Платформы надгосударственных объединений

«Никто не стремится получать советы, зато деньги получать горазды все. Выходит, деньги лучше, чем советы», Джонатан Свифт

На протяжении многих лет обсуждается создание единой валюты стран БРИКС, появление которой могло бы покончить с глобальным доминированием доллара США. Но пока это лишь советы и намерения. Государства, входящие в объединение БРИКС+, имеют слишком разные по размерам, структуре, темпам роста и вовлеченности в мировую торговлю экономики. С одной стороны, у БРИКС есть стратегическое видение справедливого миропорядка, а с другой стороны — национальные интересы сильно различаются. К тому же из-за вовлеченности в мировую экономику монетарные власти части стран БРИКС вынуждены следовать глобальным финансовым императивам старых структур, таких, например, как МВФ и Банк международных расчетов в Базеле, а также опасаться вторичных санкций важного торгового партнера — США. Но есть сферы, где национальные интересы совпадают. И международные платежи как раз такая сфера деятельности.

Консультации на министерском уровне по созданию единой платежной системы БРИКС как альтернативы SWIFT начались в далеком уже 2015 году. Через девять лет появилась продвигаемая Россией BRICS Pay — децентрализованная платформа цифровых платежей, разработанная в рамках делового совета БРИКС для обеспечения быстрых, безопасных и бесперебойных трансграничных трансакций. Год назад, в октябре 2024 года, BRICS Pay получила поддержку со стороны Китая. Но пока это финтех-стартап, у которого много конкурирующих систем.

Кроме БРИКС крупные незападные государства объединяет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Выступая на саммите глав правительств стран ШОС в ноябре 2022 года, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил государствам-участникам создать общую систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. В 2025 году на саммите ШОС в Тяньцзине появилась надежда, что такая система будет создана в обозримом будущем. По крайней мере, уже наблюдается понимание, что незападным странам необходимо иметь решения на случай кризисов и торговых войн. Полезно иметь национальные системы с общими стандартами, чтобы при необходимости объединить их в общую систему, когда доллар сначала станет проблемой для всех, но потом предсказуемо перестанет быть проблемой.

Александр Лосев, финансист