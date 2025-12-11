Заготовки в банках

Конец года для россиян по традиции период повышенного потребления, когда принято готовиться к новогодним праздникам и делать подарки. Магазины, рестораны, развлекательные центры и сервисы доставки обычно пользуются случаем, объявляя всевозможные акции и распродажи. Не отстают от продавцов и банки. У них под Новый год свои специальные предложения.

Ставки банков

Одна из популярных тактик банков в декабре — продвижение вкладов и инвестиционных программ. В этот период банки устраивают акции с размещением средств под высокий процент. Причина проста: население располагает большим объемом средств и стремится выгодно распорядиться этими деньгами.

Акции банков направлены на привлечение не только средств клиентов, но и новых вкладчиков. Нередко предлагаются специальные программы лояльности, которые позволяют делать индивидуальные продукты для разных клиентов. Используя персонализацию, банки предлагают каждому потенциальному вкладчику уникальную комбинацию условий, что усиливает у вкладчиков ощущение заботы, вызывает положительные эмоции и желание доверить свои средства конкретному учреждению.

Аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко обращает внимание, что декабрь традиционно становится временем массовых выплат премий и социальных платежей, что влечет значительное увеличение объема свободных средств у населения, аккумулируемых в банковской системе. Традиционно большая часть денег выводится с банковских счетов на оплату товаров и услуг текущего потребления.

Это провоцирует конкуренцию среди банков за удержание средств: банки пытаются переманить клиентов от конкурентов и одновременно удержать собственных, предлагая повышенные процентные ставки.

Управляющий директор и руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень говорит, что конец года традиционно характеризуется быстрым увеличением объемов вкладов. Банки традиционно отвечают на этот тренд введением специальных предложений. Эксперт обращает внимание, что подобные акции носят временный характер. Из-за этого общее их воздействие на стратегию банка, на его взгляд, оказывается незначительным.

Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов также обращает внимание, что новогодние праздники сопровождаются значительным ростом расходов населения, приводящих к частичному оттоку средств со счетов. Прежде всего для удержания средств, по его мнению, банки увеличивают ставки по краткосрочным вкладам и запускают новые рекламные кампании. Подобная тактика наблюдается повсеместно, порождая дополнительную конкуренцию за ресурсы и усиливая гонку ставок по специальным вкладам. Впрочем, для удержания банки, по его словам, активно используют и другие маркетинговые инструменты, такие как программы лояльности, игровые элементы и персонифицированные предложения, что формирует позитивное отношение к брендам и укрепляет отношения с клиентами.

Ставки вкладчиков

«На рынке депозитов обычно ощущается приток сбережений граждан в декабре и снижение активности в январе»,— анализирует исследования по рынку представитель финансового маркетплейса «Финуслуги» (входит в экосистему Мосбиржи). Условия спецпредложений в банках отличаются. По наблюдениям эксперта, большинство акций действуют до конца декабря, хотя в отдельных случаях банки предоставляют возможность открыть вклад на специальных условиях вплоть до конца январских праздников. Обычно такие вклады предлагаются на срок от трех и более месяцев, что позволяет банкам сгладить динамику движения капиталов во времени. Судя по статистике, такой подход работает: в декабре средства физлиц на вкладах показывают рост.

Как свидетельствует индекс вкладов «Финуслуг», на 3 декабря 2025 года средние ставки по рублевым вкладам в 20 крупнейших по объему средств населения банках составляли от 10,19% до 15,35% годовых. Чаще всего наиболее высокую доходность банки предлагали на сроках до года включительно.

Так, в декабре средняя ставка по вкладу на три месяца в топ-20 составила 15,35%, по вкладу на полгода — 14,65%, по вкладу на год — 13,33%.

Максимальная ставка на рынке по вкладам на 100 тыс. руб. банков, которые участвуют в расчете индекса,— 17% годовых, свидетельствуют данные «Финуслуг».

По данным основных финансовых маркетплейсов на начало декабря, ставки по вкладам находятся в диапазоне от 10% до 22% годовых без учета специальных бонусов от маркетплейса. С добавлением последних ставка может достигать 30%. Рассмотрим несколько декабрьских накопительных спецпродуктов от банков.

Например, МТС-банк представляет специальный вклад «МТС Деньги», предназначенный для новых клиентов. Чтобы получить максимальную ставку в 15% годовых, необходимо отсутствовать в числе вкладчиков МТС-банка последние 30 дней. Эта стратегия привлекательна для новичков, ведь она дает возможность войти в мир банковских вкладов с отличными условиями.

Т-Банк представляет перед Новым годом особый «СмартВклад». Особенность данного продукта заключается в том, что он сочетает удобство и функциональность: владельцы вклада могут свободно вносить средства в первый месяц и снимать деньги после внесения первой суммы. Однако существует важное ограничение — на счете всегда должна оставаться сумма не менее 50 тыс. руб. Доходность продукта достигает вышерыночные 16,22% годовых (с учетом механизма капитализации процентов).

Для сторонников агрессивных финансовых стратегий Промсвязьбанк (ПСБ) разработал специальное предложение — вклад «Сильная ставка». Основное его преимущество состоит в том, что клиенты могут получить 12% годовых на вновь внесенные средства, в то время как на «старые» — 11%. Таким образом, ПСБ стимулирует приток новых капиталов, поддерживая лояльность текущих вкладчиков.

Московский кредитный банк (МКБ) предлагает в праздники вклад «МКБ. Перспектива». Основная особенность продукта в обязательном условии — владелец вклада обязан тратить ежемесячно не менее 10 тыс. руб. с выданной кредитной карты банка. За выполнение этого правила клиент вознаграждается уровнем доходности вклада в 13% годовых. Здесь банк комбинирует возможности кредитования и высокодоходного вклада.

Тем, кто хочет получить гарантированный доход с минимальным риском, Альфа-банк предлагает продукт «Альфа-Вклад на новые деньги» — он направлен на привлечение новых клиентов, открывших счет впервые или повторно после перерыва не менее трех месяцев. Те, кто удовлетворяет указанным требованиям, получат вознаграждение в виде ставки в 16% годовых и выше. Обладатели премиального статуса смогут рассчитывать на еще более приятные бонусы.

Яндекс-банк подошел к праздникам с инновационным предложением — накопительным счетом «Сейв». Инструмент интересен своей гибкостью и ориентацией на краткосрочную перспективу. Например, помимо стандартных вариантов вложений на три месяца с доходностью до 16%, банк предлагает размещение средств всего на две недели со ставкой в 15% годовых. Такие продукты подойдут тем, кто нуждается в быстром возврате средств.

Авто Финанс банк запустил акцию по привлечению новых вкладчиков через специальную программу — вклад «Конвейер дохода». Программой предусмотрено предоставление бонуса в дополнительные 3,73% новым клиентам, увеличивая общий доход до рекордных на рынке 18,73% годовых.

Среди специализированных инструментов выделяется банк «Уралсиб», который представил вклад «Ключевой Плюс». Особенность продукта — переменная процентная ставка, привязанная к ключевой ставке Центробанка. При условии капитализации инвестор сможет достичь ежегодной доходности в 16,89%, а без нее — около 15,7%.

Помимо классических депозитарных схем, особое внимание заслуживает уникальный подход ТКБ-банка, воплотившийся в специальном инструменте — вкладе «Ключевой доход». Его главная фишка — деление периода начисления процентов на три равные части продолжительностью порядка 125 дней каждая. Каждый этап предусматривает индивидуальное значение процентной ставки, определяемой изменением ключевой ставки Центрального банка. Таким образом, вкладчики имеют возможность оперативно реагировать на колебания рынка и подбирать оптимальный временной интервал для вложения средств.

Продукты банка ВТБ традиционно охватывают широкий спектр потребностей клиентов. Наряду с традиционными вкладами ВТБ предлагает накопительный счет, обеспечивающий удобную структуру доходности. Однако, несмотря на сравнительно низкую начальную ставку, клиенты премиум-класса получают доступ к повышенным тарифам, достигающим 10–13,5% годовых. Такая программа рассчитана преимущественно на обеспеченных клиентов, нуждающихся в эффективных механизмах защиты и приумножения собственного капитала.

С начала декабря 2025 года Сбербанк увеличил процентные ставки по своим вкладам. Например, ставка по вкладу «Лучший %» на новый трехмесячный период выросла с 14,5% до 16%. Изменения касаются только новых вложений и не распространяются на ранее открытые депозиты. Также банк представил специальные праздничные предложения в линейке «Новогодние вклады». Эти продукты предлагаются с повышенной ставкой, их можно будет открыть по специальным условиям до конца декабря.

