Управление инвестициями

«Деньги» подвели итоги вложений в различные финансовые инструменты в 2025-м. В уходящем году лучшую динамику показали ПИФы рублевых облигаций. Высокую прибыль принесли рублевые вклады, фонды денежного рынка и золото. Худшую динамику демонстрировали валютные депозиты, ПИФы валютных облигации и акции некоторых российских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

ПИФы

Благодаря активному управлению портфельных менеджеров лидирующие позиции по доходности заняли паевые инвестиционные фонды (ПИФы), но не все. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, за 12 месяцев, завершившихся 28 ноября, из 160 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с объемом активов, превышающим 500 млн руб., без учета фондов с выплатой промежуточного дохода) у 134 ПИФов цена пая выросла. 115 фондов обеспечили доход выше 10%, а у 21 он составил 30–49%. В 2024 году успешных фондов было меньше: доходность выше 10% обеспечили лишь 34 фонда, а у 14 лучших она оказалась 20–56%.

В уходящем году наиболее доходными стали фонды рублевых облигаций. Лучшую динамику продемонстрировали ПИФы корпоративных облигаций либо с доминирующей долей таковых: паи подобных фондов прибавили в цене 24–49%. Большая часть ПИФов гособлигаций принесла доход в 20–34%. В первую декаду декабря индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS достиг 188,71 пункта, прибавив за 12 месяцев 32%, индекс гособлигаций RGBITR поднялся на 31,5%.

После решения Банка России в декабре 2024 года сохранить ставку на уровне 21% участники рынка начали закладывать в котировки рублевых облигаций скорое начало цикла понижения ставки. Однако регулятор не спешил со смягчением денежно-кредитной политики и осуществил первый шаг в этом направлении лишь в июне, понизив ставку на 1 процентный пункт (п. п.), до 20%. После этого ЦБ совершил еще три понижения ставки: на 2 п. п., 1 п. п. и 0,5 п. п., до 16,5%. «Разворот Банка России и укрепление рубля в?2025?году сделали облигационные ОПИФы лидерами по доходности и наилучшим выбором для инвесторов»,— считает старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев.

Неплохую прибыль инвесторам принесли фонды денежного рынка, акций и золота. По данным Investfunds, цена паев таких ПИФов выросла на 20–21%, 1,5–29% и 12–15% соответственно. С учетом того, что в золотые фонды, торговавшиеся на Мосбирже, приходилось 97–99% активов, расхождение результатов могло быть связано с вознаграждением, удерживаемым УК. Данные траты съедают в зависимости от ПИФа 0,35–2% от среднего размера его активов. В случае фондов акций худший результат показали продукты, ориентированные на сырьевые компании, которые пострадали из-за сильного рубля и низких цен на сырье.

В аутсайдерах в этом году оказались фонды валютных облигаций. Доходность паев большей части этих инвестпродуктов просела на 5–14%. Хуже всего чувствовали себя ПИФы, ориентированные на юаневые облигации, что связано с падением курса китайской валюты в России на 18%, ниже 11 руб./CNY.

В связи с тем, что цикл понижения ключевой ставки ЦБ еще не завершен, фонды облигаций останутся одними из самых популярных инвестиционных решений 2026 года. «Исходя из прогнозов ЦБ и нашей оценки глубины и скорости снижения ключевой ставки до?12–13% к декабрю?2026?года, мы полагаем, что наибольшую доходность могут показать среднесрочные гособлигации и корпоративные облигации уровня ААА—АА срочностью?три-пять?лет»,— отмечает Георгий Засеев. По его оценке, фонды гособлигаций в?2026?году в зависимости от дюрации портфеля бумаг могут принести инвесторам от?20%?до?24% годовых, качественных корпоративных облигаций — 18–22,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Депозиты

Второй год подряд в числе лидеров по доходности оказались и рублевые депозиты, причем текущий год будет лучшим для данного продукта за все время наблюдений «Денег» (с 2017 года). В конце ноября 2024 года средняя максимальная ставка вплотную подошла к своему пику и составила 21,98%. В итоге депозит, открытый по такой ставке, за минувшие 12 месяцев принес доход почти в 22%. Это на 10 п. п. выше аналогичного показателя 2024 года.

Впервые с 2022 года убыточными стали депозиты, номинированные в долларах США и евро. За год такие вложения обесценились на 26% и 19% соответственно (в 2024 году они принесли прибыль в 17% и 16%). Это худший результат за все время наблюдений «Денег».

Такое обесценение было связано с динамикой курсов этих валют. За 12 месяцев доллар на внебиржевом рынке потерял 29 руб., откатившись до 77,5 руб./$. Евро просел на 22,7 руб., опустившись ниже 90 руб./€. Это произошло из-за жесткой политики ЦБ, которая привела к снижению спроса на импорт, а также высокого предложения валюты со стороны экспортеров.

В 2026 году рубль имеет все шансы ослабеть, а потому интерес к валютным депозитам может вернуться. В пользу такого сценария, считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, свидетельствует неизбежное сокращение экспортных доходов на фоне санкций в отношении российских экспортеров нефти, а также сокращение объемов продажи валюты в рамках регулярных операций ЦБ и Минфина. Эксперт ожидает плавное ослабление рубля весь 2026 год и допускает курс доллара к началу 2027-го на уровне 90–94 руб./$.

Привлекательность рублевых депозитов в наступающем году снизится, поскольку в уходящем уже произошло падение ставок. Судя по индексу вкладов «Финуслуг», за 12 месяцев средняя ставка по вкладам 20 крупнейших банков опустилась на 7,73 п. п., до 13,33%. Наиболее привлекательная ставка у трехмесячных вкладов — 15,35%. «Потенциал для снижения ставок по вкладам сохраняется, невзирая на ожидания более сдержанных темпов снижения ключевой ставки в следующем году. Мы ожидаем, что размер ключевой ставки в 2026 году достигнет 13%»,— говорит господин Евстифеев.

Золото

Неплохой результат принесло инвесторам золото. По оценке «Денег», за 12 месяцев вложения в благородный металл принесли доход в 16%. Это более чем втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отставание от показателя 2024 года в значительной степени связано с сильным падением курсов иностранных валют к рублю, компенсировавшим большую часть роста мировых цен на золото. С ноября прошлого года, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, золото уверенно прибавляло в цене и уже в марте 2025 года впервые в истории преодолело рекордные $3000 за тройскую унцию. Апрельское объявление Трампом пошлин в отношении 180 торговых партнеров подняло цены золота выше $3400 — на 30% выше значений начала года.

После такого роста инвесторы взяли паузу, и лишь в августе подъем возобновился: котировки сперва взяли высоту в $4000, а затем достигли $4381 за унцию, прибавив с начала года 67%. Даже с учетом последовавшей коррекции и в конце ноября закрепления цен на $4230 за унцию это на 60% выше значений конца 2024 года. «Этот год оказался стрессовым с точки зрения военных конфликтов и торговых войн. Золото такое любит. Тут еще ФРС продолжила смягчение монетарной политики. Все еще под вопросом остается судьба замороженных российских госрезервов, что тоже подогревает спрос на золото со стороны центробанков других стран»,— считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Несмотря на ценовые рекорды этого года, опрошенные «Деньгами» эксперты не исключают продолжения роста. «Фундаментальные факторы говорят, что в 2026 году золото продолжит оставаться сильным, даже если темпы роста замедлятся. В базовом сценарии вижу торговлю вокруг $3900–4200 при умеренной волатильности. Более сильное ралли возможно в случае ускоренного смягчения ДКП или роста геополитической неопределенности. Тогда мы увидим тест $4500–5000»,— полагает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Акции

Главным разочарованием года стали акции. С ноября 2024 года по февраль 2025-го индекс Мосбиржи подрос на 24%, до 3200 пунктов, но к октябрю растерял весь рост, а к декабрю закрылся на 2676,45 пункта. Это лишь на 3,8% выше значений 12-месячной давности. «Индекс не сумел развить рост из-за геополитической неопределенности, внешнего санкционного давления и жесткой внутренней монетарной политики с высокой ключевой ставкой, которая оттянула ликвидность в депозиты и облигации»,— считает аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

Впрочем, на рынке были акции, которые показали двузначную доходность. Лидерами роста выступили ценные бумаги Сбербанка и «Яндекса», подорожавшие на 29% и 26% соответственно. «Акции этих компаний опередили рынок за счет фундаментальной устойчивости: Сбербанк — на стабильной прибыльности и росте розничного кредитования, "Яндекс" — на экспансии ИТ-экосистемы»,— анализирует Дмитрий Вишневский.

Худшую динамику среди рассматриваемых «Деньгами» акций показали бумаги «РусГидро» и «Магнита», цена которых снизилась на 20,5% и 34,7% соответственно. Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин, компания «РусГидро» столкнулась с рядом сложностей, вызванных замедлением темпов роста выручки, снижением EBITDA из-за сокращения субсидий и роста расходов, а также из-за крупной инвестиционной программы в размере почти 1 трлн руб. на 2025–2029 годы при высокой долговой нагрузке в 3,64 от EBITDA. «Из-за долга и потребности в дальнейшем финансировании инвестиций "РусГидро" не будет выплачивать дивиденды до 2030 года»,— говорит господин Бредихин. «Магнит» оказался хуже рынка из-за отставания по ключевым показателям от остального сектора продуктового ритейла.

В 2026 году аналитики ждут более сильного роста индекса. «Ключевыми катализаторами роста для рынка станут снижение ключевой ставки Банка России при замедлении инфляции, потенциальная геополитическая деэскалация, стабилизация нефтяных котировок и восстановление макроэкономических индикаторов»,— полагает Дмитрий Вишневский.

Иван Евишкин