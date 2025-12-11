Дорогой длинною…

Президент Путин, выступая 2 декабря 2025 года на 16-м международном инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», заявил: «Необходимо укреплять роль фондового рынка как источника средств для инвестиций, тем более что интерес граждан и институциональных инвесторов к нашему фондовому рынку находится на высоком уровне». Добавил, что «текущая экономическая ситуация отражается на российском фондовом рынке. Его капитализация немного снизилась и сейчас составляет около 23 процентов ВВП». Президент подчеркнул: «У российского фондового рынка есть пространство для роста, для новых размещений. Нужны дополнительные усилия, чтобы повысить его капитализацию, чтобы потенциал фондового рынка был использован в интересах всей страны».

Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом…

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава первая

Адам Смит в своем фундаментальном труде 1776 года «Исследование о природе и причинах богатства народов» выделял три основных источника дохода: плата за труд, рента с земли и прибыль с капитала. Для многих граждан России фондовый рынок как часть рынка капитала стал в последние годы привычным местом получения дополнительного дохода от вложений средств в ценные бумаги и в фонды денежного рынка. Данные статистики на осень 2025 года показывают, что в России число открытых счетов частными инвесторами превысило 74 млн, а количество граждан, имеющих брокерские счета на Московской бирже, приближается к отметке в 40 млн.

Покупка акций на фондовом рынке — популярная во всем мире стратегия сохранения и преумножения сбережений. Статистические данные рынков большинства стран подтверждают: если национальная экономика год от года растет, компании расширяют деятельность и делятся прибылью с собственниками, то их акции на длительном горизонте инвестиций дают владельцам больший доход в сравнении с депозитами или облигациями, то есть реально обеспечивают сохранение личного или семейного капитала в течение многих лет, и получение дохода на вложенный капитал выше накопленной инфляции.

У России свой путь.

«Солнце русской поэзии», уже 200 лет знакомящий подрастающие поколения с Адамом Смитом в строках «Евгения Онегина», финансовой грамотностью не блистал: его огромные посмертные долги погасил император Николай I.

«Вдовы Клико или Моэта благословенное вино» — это для тех, кто способен не просто принимать риск, но и управлять риском инвестиций, а акции — это финансовые инструменты с высокой волатильностью и…

…и «есть вещи поважнее фондового рынка»

Вот и прожили мы больше половины.

Как сказал мне старый раб перед таверной:

«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».

Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Иосиф Бродский, «Письма римскому другу»

Российский рынок акций в 2025 году стал одним из худших среди мировых фондовых рынков и превратился для многих частных инвесторов в унылое кладбище надежд и капиталов. Пока там руины индексов и призрачные перспективы, отягченные западными санкциями, жесткой денежно-кредитной политикой Банка России и замораживанием экономики. Даже акции крупнейших российских компаний и банков — «голубые фишки» — смотрятся кипарисами «Острова мертвых» Арнольда Беклина на фоне сияющих небес американских, азиатских и европейских фондовых индексов.

И хотя сейчас во всем мире популярные стратегии работы с акциями тривиальны и далеки от классической инвестиционной оценки компаний, тем не менее инвесторам важна прибыль и выручка корпораций, рост их бизнеса, дивидендная доходность, а также элементы ажиотажа в котировках. Ничем из перечисленного российский фондовый рынок похвастаться не может. Выходящая отчетность большинства компаний—эмитентов акций демонстрирует от периода к периоду сокращение прибыли или даже убыточность бизнеса, дивиденды массово отменяются, экономические риски растут, геополитические никуда не деваются.

Считается, что фондовый рынок является опережающим показателем для прогнозирования экономических трендов. Динамика индексов акций предвосхищает позитивные или негативные изменения в экономике как минимум на полгода вперед. И, судя по нахождению российских индексов у двухлетних минимумов, участники рынка пока ничего хорошего от экономики не ждут. В России борьба с инфляцией сурова и беспощадна к компаниям, обремененным долгами.

Жесткость ДКП, охлаждение экономики, сокращение инвестиций и потребительского спроса усиливают риски рецессии в гражданском секторе. Замаячила угроза массовых дефолтов и кредитного сжатия. На протяжении последних двух лет компании «проедали» накопленные запасы капитала и терпели высокие процентные ставки по кредитам, планируя сокращение прибыльности или даже временную убыточность бизнеса в надежде на смягчение монетарной политики и оживление спроса в ближайшем будущем. Но, судя по решению совета директоров Банка России по ключевой ставке на опорном заседании 24 октября и прозвучавшим заявлениям, эти надежды бизнеса были тщетны.

Борьба с инфляцией займет продолжительный срок как минимум до 2027 года.

Ставки кредитования могут долго сохраняться на уровнях, превышающих рентабельность большинства отраслей. Собственники наиболее закредитованных компаний в таких условиях начнут думать о банкротстве, ликвидации или продаже бизнеса. Неизбежный рост числа дефолтов и просроченных кредитов приведет к сокращению кредитования и рецессионному разрыву ВВП. При этом доходности альтернативных финансовых инструментов — облигаций и депозитов — еще как минимум год будут выше дивидендных доходностей акций компаний, сохраняющих прибыльность и способность платить дивиденды.

Поэтому нет ничего удивительного, что индекс Мосбиржи сейчас называют «индексом пессимизма». При неизменных жестких монетарных и геополитических реалиях вложения в акции еще долго будут проигрывать по прибыльности финансовым инструментам с фиксированным доходом.

Институциональная слабость рынка

И, значит, не будет толка

от веры в себя да в Бога.

…И, значит, остались только

иллюзия и дорога.

Иосиф Бродский, «Пилигримы»

Есть еще один важный фактор, препятствующий росту фондовых индексов. Это институциональная слабость российского рынка акций. Во всем мире опорными инвесторами и рыночными игроками являются финансовые институты: инвестиционные фонды, банки, управляющие компании, пенсионные фонды и страховые компании. Они обладают колоссальной денежной ликвидностью, долгосрочными ресурсами, высококвалифицированными трейдерскими и аналитическими подразделениями, вовлечены в экономику и видят реальную картину по отраслям и корпорациям.

В России же до 75% объемов торгов на рынке акций приходится на розничных инвесторов-физлиц.

«Нелепо, смешно, безрассудно…» и совсем не волшебно. Это не опора, а трясина. Массовый розничный инвестор пуглив, капризен и подвержен манипуляциям со стороны бесчисленных инфлюенсеров. Порой кажется, что толпой физлиц на Московской бирже дирижируют иноагенты, так как российские акции остро реагируют на слова Дональда Трампа, на действия европейских функционеров и на информацию в зарубежных СМИ, и при этом игнорируются любые позитивные корпоративные новости, решения о выплатах дивидендов и отчеты компаний.

Жесткость российского регулирования деятельности банков, негосударственных пенсионных фондов, управляющих и страховых компаний заставляет их держаться в стороне от рынка акций. Пенсионные фонды не горят желанием нести материальную ответственность за снижение котировок и возможные краткосрочные убытки от инвестирования в акции (по итогам любого года необходимо обеспечивать прибыльность). Страховые компании при покупке акций получают ощутимую нагрузку на регуляторный капитал. Если доходность операций с акциями на определенном горизонте инвестирования не превысит десятки процентов годовых, то страховым компаниям лучше акции не покупать вовсе.

У банков покупка акций вызывает еще больше проблем. Кроме регуляторных нормативов и показателей соотношения собственного капитала к активам, взвешенным по риску (RWA), с более жестким (Basel III), чем у страховых компаний, весом акций по риску, есть еще и достаточно высокая текущая стоимость пассивов, и трансфертная ставка казначейств, и основной бизнес по кредитованию. Поэтому при принятии решения инвестировать в акции трейдинговым подразделениям банков приходится долго обосновывать целесообразность таких действий. И пока тренд на фондовом рынке неустойчив, а доходности безрисковых активов и ОФЗ выше дивидендных доходностей акций высоконадежных компаний, банки так же, как и страховые компании и пенсионные фонды, будут воздерживаться от операций с акциями.

Но и фондовый рынок важен

Почтенный замок был построен,

Как замки строиться должны:

Отменно прочен и спокоен,

Во вкусе умной старины.

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава вторая

Проблемой российской экономики является дефицит инвестиций в основной капитал и в производственные мощности для реализации программ импортозамещения. А инвестиции — это заинтересованность и возможности вкладывать капиталы в долгосрочное развитие как отдельных компаний и отраслей, так и экономики в целом в расчете на постоянное получение прибыли в течение длительного периода. И фондовый рынок может играть в этом процессе ключевую роль.

Безусловно, и правительство, и бизнес, и инвестиционное сообщество понимают значение фондового рынка как источника средств для долгосрочных инвестиций, необходимых экономике. Успешно функционирующий рынок акций дает компаниям возможность привлекать долевой капитал для развития бизнеса, инвесторам позволяет зарабатывать и на участии в бизнесе (дивиденды), и на торговых стратегиях, стране — рост экономики и финансовый суверенитет.

Президент Путин поручил правительству РФ «повысить капитализацию, чтобы потенциал фондового рынка был использован в интересах всей страны» и «сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием», а министерствам — «наметить отраслевые планы по выводу на фондовый рынок крупных эмитентов, конечно предусмотрев конкретные эффективные стимулы для бизнеса, который размещает свои акции, включая увязку действующих мер поддержки с публичностью компаний».

Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!» замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что «на текущее состояние рынка сильно влияет геополитика и макроэкономическая ситуация», но «охарактеризовал наш рынок, как сжатую пружину, которая готова в любой момент просто выпрыгнуть вверх, достичь каких-то небывалых высот, или как спортсмена, который готовится, тренируется, ему только дай команду "старт", и он рванет вперед и просто вырвется и всех победит». Известный персонаж «Семнадцати мгновений весны», которого блестяще сыграл Леонид Броневой, сказал бы на это: «Что это вас на эпитеты потянуло? С усталости? Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам. Мы должны мыслить существительными и глаголами».

Существительные — это мотивирование бизнеса выходить на рынок капитала, налоговые стимулы для инвесторов при долгосрочном участии на рынке, прозрачность деятельности компаний-эмитентов для миноритариев, удобство интерфейсов и расчетов, образовательные программы для инвесторов-физлиц; глаголы — смягчить регулирование для институциональных инвесторов при вложении в акции, снизить ключевую ставку и ставки банковского кредитования до комфортного для экономики уровня, обязать эмитентов четко следовать дивидендной политике, создать ответственную экспертную информационную среду, необходимую для понимания рынка гражданами, предотвращения манипулирования и выработки «иммунитета» к сообщениям зарубежных СМИ.

Российский фондовый рынок, несмотря на все текущие сложности, является зрелым рынком с превосходной современной торговой, расчетной и депозитарной инфраструктурой, устоявшимися правилами и экономическими отношениями между всеми участниками — от эмитентов до дилеров, брокеров и их клиентов. Этот замок не нужно строить с нуля, важно лишь укрепить.

Правила выживания

Сколько раз могли убить! А умер старцем.

Даже здесь не существует, Постум, правил.

Иосиф Бродский, «Письма римскому другу», 1972

Российский рынок акций сейчас объективно дешев, перепродан и… обладает значительным потенциалом роста, который рано или поздно реализуется. Что делать в ситуации, когда неопределенность все еще высока?

Частным инвесторам необходимо понять, что биржа — это не казино, а инвестиции — это ответственная деятельность, требующая самообразования и следования определенным правилам.

Правил немного. Прежде всего это наличие логики при принятии решений и развитие математических навыков, тем более что в мире финансов математика не настолько сложная, как многим кажется, особенно в наш цифровой век. Важно понимание, как рассчитан тот или иной параметр и коэффициент, насколько изменится цена актива при изменении факторов, влияющих на деятельность компании, насколько изменятся котировки акций при позитивном или негативном отклонении реальных финансовых результатов от консенсуса ожиданий аналитиков, как при выборе акций коэффициенты альфа и бета повлияют на доходность инвестиций и пр.

Имеют огромное значение объективность суждений и собственное мнение. Необходимо изучать и проверять самостоятельно очень многое — от деятельности компаний и макроэкономики до анализа всех сегментов финансового рынка. И делать самостоятельные выводы, поскольку именно это в итоге формирует понимание и интуицию. Нельзя просто полагаться на чье-либо, пусть даже авторитетное, мнение, так как оно может оказаться устаревшим, неверным, искаженным и вырванным из контекста или даже фейковым.

Очень важна дисциплина и собранность. Соблюдение правил позволяет контролировать риски, ограничить потери и не поддаваться эмоциям в критических ситуациях. Нужно быть готовым ко всему. Рынок бывает иногда иррациональным и подверженным панике. В любой момент может произойти что-то непредсказуемое, при этом нужно не терять голову и быть в состоянии отреагировать оптимальным образом.

Следует периодически фиксировать прибыль и ограничивать убытки. Судить о результате инвестиций можно только после продажи ранее купленных ценных бумаг, а о прибыльности открытой позиции — лишь после ее закрытия. «День хвали вечером, меч — после битвы, дев — после свадьбы, лед — если выдержит, пиво — коль выпито»,— советовал бог Один в поэме «Речи Высокого» из Королевского кодекса (Старшая Эдда).

Обязательно учиться мыслить.

Искусственный интеллект — это не алхимический Magnum Opus. Создатели ChatGPT, Gemini и DeepSeek не стали долларовыми триллионерами, торгуя на фондовом рынке с помощью своих LLM, они по-прежнему привлекают деньги инвесторов и банков.

Человеческий разум еще способен противостоять интеллекту машин и быстродействию биржевых роботов. «Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков»,— говорил Лао-цзы своим ученикам.

Рекомендуется использовать диалектику рынка, поскольку очень многое взаимосвязано и находится в состоянии непрерывного развития и движения. Для любой идеи или тезиса придется поискать свой антитезис, опровергнуть или уточнить, а это путь к синтезу новой идеи.

Не нужно жалеть об упущенных шансах и вспоминать неудачные трейды, лучше думать о новых возможностях, которые обязательно появятся в следующем году.

Александр Лосев, финансист