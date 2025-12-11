Лучший год для рубля

2025 год войдет в историю как лучший год для российской валюты за всю новейшую историю России. За неполный год курс доллара потерял треть своей цены и опустился до 76,5 руб./$. Евро и юань просели на 24% и 30%, до 89 руб./€ и 10,8 руб./CNY соответственно. Девалютизация экономики и жесткая политика ЦБ сделали рубль более предпочтительным на российском рынке.

Уходящий год ведущие мировые валюты завершают значительной потерей позиций на российском рынке. По данным Investing, 5 декабря внебиржевой курс доллара впервые с мая 2023 года опустился ниже 75,5 руб./$. Даже с учетом отката курса до 76,5 руб./$ он остался возле 2,5-летнего минимума, потеряв с начала года почти 33% своей цены. Юань потерял на Мосбирже более 30% и опустился до 10,82 руб./CNY — минимума с начала 2023 года, евро потерял 24% и откатился к 89,07 руб./€ — значениям мая позапрошлого года.

Рубль стал безоговорочным лидером роста среди валют развивающихся стран. По данным Bloomberg, с начала года российская валюта укрепилась к доллару США на 48,8%. На втором месте с большим отрывом идет венгерский форинт, курс которого вырос на 20,8%. Чешская крона подорожала на 17%, заняв третье место в мире. Четвертое и пятое места по динамике у бразильского реала (16,3%) и колумбийского песо (16%). Главными аутсайдерами рейтинга (валюты, что ослабли против доллара) стали аргентинский песо (минус 28,7%), турецкая лира (минус 16,7%) и индийская рупия (минус 4,9%).

Так сильно рубль еще не укреплялся за всю новейшую историю России (с 1991 года). Предыдущий рекорд был в 2016 году, когда курс доллара снизился на 16,7%, до 61,3 руб./$, евро потерял 18,7%, до 64,4 руб./€, юань — 22%, до 11,3 руб./CNY.

Для укрепления рубля было несколько причин —спекулятивных и фундаментальных. К первым можно отнести эффект высокой базы и надежды на укрепление, поскольку в 2024 году ведущие мировые валюты подорожали в России на 20–25%, достигнув исторических максимумов. С первых дней 2025 года курсы начали корректироваться к более обоснованным уровням.

Поддержан был рост рубля жесткой денежно-кредитной политикой Банка России и внешним новостным фоном, за которыми последовали не только охлаждение активности импорта в страну, но и изменение тактики поведения экономических субъектов, вылившееся в повышение интереса к рублевым активам, ну и стремление защититься от санкционных рисков. «В первой половине года мы наблюдали стремительное исчерпание санкционной премии в курсе рубля на фоне начала попыток мирных переговоров и слабости импорта. А во второй половине года укрепление рубля уже прослеживалось не только на фоне позитивных геополитических новостей, но и после объявления новых санкций, которые усилили возврат отечественного капитала в страну»,— анализирует ситуацию управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Снижения ключевой ставки ЦБ с 21% до 16,5% в этом году не отбили интерес от сбережения в рублевых активах. «По данным Минэкономразвития, уровень годовой инфляции в конце ноября замедлился до 6,92%. То есть реальная рублевая ставка (ключевая ставка за вычетом инфляции.— "Деньги") сейчас составляет около 9%. Столь высокое значение однозначно говорит в пользу вложений в рубли с целью сохранения и преумножения капитала»,— считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Однако сильный рубль несет риски для бюджета и невыгоден для экспортно ориентированных компаний, которые и так страдают из-за снижения цен на сырье. В начале декабря Минфин сообщил, что недополученные нефтегазовые доходы бюджета в декабре составят 137,6 млрд руб. «Для компенсации недобора нефтегазовых доходов Минфин увеличит продажи валюты и золота из резервов ФНБ. В ближайший месяц общий объем нетто-продаж валюты от ЦБ вырастет с ноябрьских 9 млрд руб. до 14,5 млрд в день. Это означает прирост предложения валюты на 61%»,— считает Александр Потавин.

Неудивительно, что в таких условиях правительство и Банк России начали принимать меры по снижению предложения валюты со стороны экспортеров и росту спроса на нее населения. Ранее, в августе, правительство отменило требования по обязательной репатриации части валютной выручки. До этого действовало требование о возврате 40% валютной выручки, из которых 90% нужно было продавать на рынке. Данная мера имела эффект, но непродолжительный. По данным ЦБ, в сентябре чистые продажи крупнейшими экспортерами составили $4,9 млрд — на 21% ниже, чем в августе, и на 45% ниже, чем в июле. В октябре показатель вырос до $8,2 млрд. «Отмена требования репатриации валютной выручки не ослабила позиции рубля, так как внутри страны сохранились привлекательные условия (высокая ставка ЦБ) для размещения капитала»,— считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Банк России принял решение с 8 декабря разрешить гражданам РФ и физлицам-резидентам дружественных стран переводить на зарубежные счета неограниченный объем валюты. С марта 2022 года действовал лимит в $1 млн в месяц. Либерализация переводов валюты за рубеж призвана остановить рост рубля, в идеале — привести к его снижению. Но, как считают участники рынка, мера имеет ограниченный эффект. «Без оживления экономики и снижения ставки ЦБ ближе к 12–13% спрос на импорт и валютные активы структурно вряд ли вырастет. Не считаем, что сегодняшнее решение ЦБ по платежам серьезно повлияет на тренды в рубле»,— говорит директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.

Несмотря на вербальные интервенции и реальные действия властей, в ближайшие месяцы движение курса рубля будет определяться динамикой экспорта—импорта и движением капитала. В начале 2026 года, как полагает Денис Попов, крепкому курсу российской валюты будет способствовать сезонное увеличение внешнеторгового профицита и остаточного влияния процессов, наблюдаемых в конце 2025 года (возврат капитала, позитивный вектор геополитических процессов, сохранение жесткой ДКП и т. д.). Во второй половине 2026 года он допускает возврат курсов валют к более высоким уровням. На конец года аналитик допускает рост курса юаня до 12–12,5 руб./CNY.

Постепенный возврат к более слабым котировкам рубля сперва будет обеспечен за счет исчерпания притока отечественного капитала в страну, а также сужения экспортных поступлений на фоне временного высокого дисконта на российскую нефть и низких цен на энергоносители. «Слабость спроса на иностранную валюту и ограниченность активности импортеров в первом полугодии будут способствовать плавности процесса восстановления курсовых котировок. Ждем усиления их активности во второй половине года на фоне смягчения денежно-кредитной политики и соответственного восстановления спроса на иностранную валюту, в том числе для накопления сбережений со стороны населения и бизнеса»,— говорит Денис Попов. Александр Потавин ожидает средний курс доллара в следующем году на уровне 85 руб./$ и ждет 92 руб./$ в конце года.

Татьяна Палаева