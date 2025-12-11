«Черные лебеди-2026»

В ноябре—декабре 2025 года «Деньги» провели традиционный опрос аналитиков, экономистов и управляющих о ключевых рисках для мировой и российской экономики. Четвертый год подряд основные опасения респондентов связаны с вооруженными конфликтами. Новыми страхами стали раздувание «пузыря ИИ» и влияние искусственного интеллекта на безработицу, конфискация замороженных резервов Банка России, а также революция в США и дефолт по американскому госдолгу.

Военные риски

Четвертый год подряд эксперты, опрошенные «Деньгами», называют ключевым «черным лебедем» для мировой экономики и финансовых рынков расширение действующих конфликтов и появление новых. Об этом свидетельствует и последний опрос Goldman Sachs управляющих family office в разных регионах мира. «Судя по нему, большинство (61%) респондентов считают главным риском геополитические конфликты, причем 66% полагают, что в ближайшие 12 месяцев эти риски будут нарастать»,— констатирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Градус геополитической истерии в мире сейчас таков, что непредсказуемых событий, которые можно отнести к "черным лебедям" по Талебу (американский экономист Нассим Талеб.— «Деньги»), почти не осталось. Даже Третья мировая и ядерные удары уже предмет обсуждения и планирования»,— говорит гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Хотя нынешняя администрация Белого дома США и ведет активную работу по завершению конфликта на Украине, сценарии эскалации сохраняются, среди них и вовлечение в конфликт стран НАТО, полагают опрошенные «Деньгами» эксперты. В результате последнего, по их мнению, вероятна блокада Калининграда, которая приведет к росту рисков до уровня ядерного конфликта. В этом случае неизбежны сбой европейской логистики, остановка торговли и новые санкции против России. Такой сценарий, как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, может привести к двузначному падению европейского ВВП, рецессии мировой экономики и разгону инфляции. Это, по ее мнению, скажется и на российской экономике, особенно в части экспортно ориентированных компаний, спрос на продукцию которых упадет.

Всерьез опрошенными экспертами рассматривается возможность вторжения США в Венесуэлу. В октябре Вашингтон объявил о переброске своего крупнейшего авианосца Gerald R. Ford в Карибское море для усиления действующей там военно-морской группировки. 16 ноября авианосец прибыл к назначенному месту, и глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье». 30 ноября президент США объявил о закрытии воздушного пространства страны. Начало полноценного конфликта между США и Венесуэлой, по мнению экспертов, грозит резким ростом цен на нефть. «Военные действия или жесткие санкции могут временно вытеснить венесуэльскую нефть с рынка, толкнув цены на 10–15% наверх»,— полагает госпожа Николаева.

О терминологии Концепцию «черного лебедя» изобрел и ввел в обиход в 2007 году бывший трейдер Нассим Талеб в своей книге «Черный лебедь: под знаком непредсказуемости». «Черным лебедем» он окрестил неожиданное, крайне редкое историческое событие с огромными последствиями. Три ключевых свойства «черного лебедя» по Талебу: неожиданность, серьезные последствия и ретроспективная предсказуемость. Пользуясь терминологией американского писателя, по этим термином «Деньги» подразумевают труднопредсказуемые риски, способные негативно повлиять на глобальную экономику и финансовые рынки.

Наибольший негативный эффект для мировой экономики, по мнению опрошенных «Деньгами», несет полномасштабный конфликт Китая и США из-за Тайваня. По мнению экспертов, он может привести к сильнейшему обвалу мировых фондовых индексов и падению мирового ВВП на 10%. Риски такого конфликта, как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, возрастут осенью 2026 года, по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс США. «США могут активнее разыгрывать тайваньскую карту, наращивать поставки вооружений на остров и обучать тайванских военных. Это может спровоцировать Китай на силовое решение тайваньского вопроса»,— размышляет господин Васильев. В итоге, по его мнению, произойдет резкое торможение мировой экономики, поскольку на Тайване производится 60% всех чипов и более 90% самых передовых полупроводников мира.

Высокие геополитические риски наряду с фрагментацией мировой экономики, возникновением альтернативных платежных систем являются одним из драйверов спроса на драгметаллы, прежде всего золото, со стороны центральных банков и частных инвесторов, отмечает Ольга Беленькая.

«Пузырь ИИ»

Последний публичный опрос глобальных портфельных менеджеров, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о резком росте опасений относительно «пузыря ИИ». Почти каждый второй респондент банка назвал данный риск ключевым для мировой экономики в будущем году. О существовании такого риска в октябре заявил глава компании Alphabet (управляет Google) Сундар Пичаи, сравнив складывающуюся на рынке ситуацию с кризисом доткомов в 2000–2002 годах. Итогом кризиса 25-летней давности стало падение индекса NASDAQ100 на 80%, банкротство сотен компаний и спад экономики США на 2,2%.

Беспокойство управляющих вызывают уровни, на которых торгуются крупнейшие американские компании, активно внедряющие искусственный интеллект. Только за последние пять лет капитализация одной только «великолепной семерки» — Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Tesla и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) — выросла в три-семь раз, тогда как индекс S&P 500 прибавил немногим более 40%. Текущие завышенные котировки на американском рынке акций связаны с бумом ожиданий от ИИ. «Сейчас капитализация крупнейших компаний поддерживается перекрестными инвестициями: Open AI и другие вендоры закупают мощности у Nvidia и других производителей оборудования, а те, в свою очередь, инвестируют в софт. При этом объемы контрактов оторвались от реальных цифр выручки и объемов бизнеса, все заключается в ожидании кратного будущего роста»,— полагает заместитель генерального директора по развитию бизнеса, управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров.

По оценке американской исследовательской и консалтинговой компании Gartner, в 2026 году мировые расходы на разработку и внедрение искусственного интеллекта впервые превысят $2 трлн, что более чем на треть больше, чем в текущем году, и в 32 раза выше показателя 2022 года. Основная их часть приходится на американские компании, которые активно строят дата-центры, поддерживая тем самым рост экономики страны. «Если этот сегмент окажется под давлением из-за нехватки денег у ИИ-гигантов, проблемы перекинутся на экономику в целом, а это уже создаст давление на сырьевые рынки»,— предупреждает Дмитрий Александров. Усугубить ситуацию может сохранение жесткой денежно-кредитной политики ФРС США.

Обвал на рынках США в связи со сдуванием «пузыря ИИ» — серьезный риск для мировой финансовой системы, так как волна пройдет по европейскому рынку и рынкам развивающихся стран.

«Снижение стоимости активов ударит по настроениям инвесторов, потребительскому спросу, вызвав рецессию. Если это спровоцирует проблему у кредитных организаций, то начнутся проблемы с кредитованием, что уже ударит по реальному сектору, спровоцировав серьезный циклический спад»,— считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Такой сценарий, по мнению Михаила Васильева, не исключает новый финансовый кризис по аналогии с 2008 годом. На российском рынке кризис может сказаться через снижение нефтяных котировок и возможное ослабление рубля. По оценке господина Васильева, цены на нефть Brent могут упасть в район $40–50 за баррель, а доллар подорожать до 90–100 руб./$.

Кибератаки и роботы

Развитие ИИ, как считают эксперты, несет и другие, сопутствующие риски: рост безработицы и числа кибератак, которые в экстремальных случаях могут стать «черными лебедями». Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев полагает, что искусственный интеллект дает рост эффективности, но одновременно «выбивает старую структуру занятости». По его словам, те, кто адаптируется быстро, получают сверхмаржу, а те, кто отстает, по сути, превращаются в поставщиков сырья данных и дешевой рабочей силы. «Для России риски здесь очевидны: при ограниченном доступе к передовым моделям возможна технология "второго эшелона". Глобально же ИИ станет фильтром, который разделит экономики на производящие ценность и, наоборот, обслуживающие их»,— поясняет господин Целищев.

Гендиректор и соучредитель компании Anthropic (разработчика языковых моделей Claude) Дарио Амодей в этом году высказал мнение, что развитие искусственного интеллекта может привести к росту безработицы до 10–20% в течение одного-пяти лет. Рост безработицы, в свою очередь, приведет к падению потребительского спроса и росту социальной напряженности. Главный исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко подобных сценариев в наступающем году не ждет, но не исключает их через два-три года.

С развитием технологий ИИ все активнее будет использоваться в киберпреступлениях, которые несут серьезную угрозу для государств, бизнеса и населения, считают опрошенные «Деньгами» экономисты и финансисты. По оценкам ассоциации «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (НОВАК), с начала 2025 года только в России было зафиксировано свыше 105 тыс. кибератак (на 46% больше, чем в 2024 году). «Около 20 тыс. атак были высокой критичности, способной вызвать значительные убытки или простои»,— отмечает гендиректор НОВАК Анастасия Русакова. Она обращает внимание, что за счет ИИ атаки автоматизируются и оптимизируются: с его использованием собираются данные о жертвах, генерируются персонализированные фишинговые сообщения, успешно обходятся слабые места в защите.

«Киберриски при квантовом прорыве повышают риски взлома коммуникаций, банков, госструктур, грозят хаосом в платежных системах, пока не внедрены квантово-стойкие шифры.

Преступления с участием ИИ способны вызвать финансовую панику, временный паралич всех трансакций, кризис доверия ко всей цифровой инфраструктуре»,— предупреждает Алена Николаева. Наибольшие риски при этом, на ее взгляд, несут кибератаки на критическую инфраструктуру, которые могут привести к техногенным катастрофам.

Изъятие российских активов

Серьезные риски для мировой финансовой системы и глобальной экономики эксперты видят в изъятии замороженных активов ЦБ России. На Западе в настоящее время заблокированы золотовалютные резервы РФ общим объемом свыше $300 млрд. Идея их конфискации обсуждается европейскими политиками начиная с 2022 года и в этом году получила характеристику «пересечение Рубикона», поскольку такой шаг способен кардинально изменить устоявшиеся веками правила мировой финансовой системы. «Как показывают исследования Центрального банка Швеции и CEPR, изъятие активов других центробанков чревато серьезными последствиями для стран-инициаторов. Прежде всего это приведет к повышению "цены риска" для их юрисдикций, росту доходности государственных облигаций и девальвации доверия их рынков капитала»,— отмечает старший аналитик ТРИНФИКО Георгий Засеев.

Две трети всех замороженных российских валютных резервов находится в Европе — порядка $210 млрд. Из них $190 млрд хранится в бельгийской клиринговой палате Euroclear. Их конфискация, как считает Георгий Засеев, вызовет масштабный отток средств из активов, номинированных в евро, причем основной удар придется на рынок государственного долга. «В Euroclear хранятся активы инвесторов из разных стран мира, в том числе Китая, стран Ближнего Востока. Прецедент конфискации суверенных активов по политическим причинам может стать триггером для оттока этих средств. Еще один повод для опасений — вероятные ответные меры России, о которых руководство страны не раз предупреждало, например национализация и ускоренная приватизация оставшихся в России иностранных активов»,— предупреждает Ольга Беленькая.

Снижение доверия эксперты в этой связи ждут и к американским активам. А значит, не только роль евро, но доллара как глобальной резервной и торговой валюты подвергнется корректировке. «Дедолларизация ускорится еще сильнее. Иностранные ЦБ уже рекордно наращивают закупки золота вместо Treasuries. Конфискация российских активов легко выведет этот процесс за управляемые рамки»,— полагает Алена Николаева. Георгий Засеев не исключает в этом случае, что к ставкам по долгосрочным гособлигациям ЕС и США могут добавиться 50–100 базисных пунктов в качестве «надбавки за политический риск», а падение курсов евро и доллара составит 10–20%.

Для России конфискация части золотовалютных резервов, ничего принципиально не изменит. «Эти средства уже находились вне доступа и три года числились заблокированными. Разве что ЦБ ФР придется, возможно, списать в ноль часть резервов, что визуально уменьшит их объем»,— считает Владимир Брагин. Такой сценарий, как полагает Михаил Васильев, на российскую экономику в 2026 году практически не повлияет и макропрогноз будет аналогичен базовым сценариям: рост ВВП на 1,2%, средний курс доллара — 84 руб./$, инфляция в конце года — 5,6%, а ключевая ставка — 14%.

Дефолт по госдолгу США

Респонденты «Денег» с опаской смотрят на ситуацию вокруг государственного долга США. Хотя темпы его роста и сократились с 8–10% в предыдущие два года до 6%, но он уже достиг $38,4 трлн, что соответствует 127% ВВП страны. Выплаты по долгу только во втором квартале 2025 года составили $1,16 трлн, что сравнимо с приростом ВВП страны ($1,34 трлн). «Госдолг США растет, и это является постоянным фактором риска для американской экономики в целом. Во многом из-за этого США приходится прибегать к схемам давления и тяжелым торговым переговорам»,— считает Антон Свириденко. По его мнению, как итог, неизбежна дальнейшая суверенизация Глобального Юга, что, в свою очередь, будет снижать спрос на доллар.

В сложившихся условиях, по мнению опрошенных «Деньгами», растет риск снижения кредитного рейтинга гособлигаций США одним или несколькими крупными рейтинговыми агентствами, что дополнительно пошатнет статус американских активов, пострадавший из-за жесткой политики Дональда Трампа. «Рейтинг и так уже давно не на самом высоком уровне, но сейчас ситуация осложняется недоверием к западной системе из-за фактической конфискации российских активов, огромным долгом, на обслуживание которого тратятся безумные деньги. Снижение же рейтинга повысит стоимость заимствований для страны, спровоцирует отток из UST и еще больше ослабит позиции доллара»,— уверена руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Настоящим «черным лебедем» может стать дефолт по американскому госдолгу, если по каким-то причинам США не смогут его обеспечивать.

Такое развитие событий, как считает партнер—эксперт финансовой практики «Яков и партнеры» Илья Иванинский, может вызвать совершенно непрогнозируемую цепную реакцию по всем фондовым и долговым рынкам в мире. «Так как облигации казначейства США считаются самыми безрисковыми активами, от ставок по ним рассчитываются другие ставки — как в Америке, так и во многих других странах. Если вдруг пропадет такое понятие, как "безрисковый актив экономики", которым являются облигации казначейства США, это радикально изменит финансовый мир»,— предупреждает господин Иванинский.

Революция в Америке

Один из самых экзотичных и одновременно самый разрушительный сценарий, по мнению опрошенных «Деньгами»,— это политический кризис внутри США, перерастающий в гражданскую войну или революцию. В минувшем году в июне и октябре по всей стране уже проводились массовые протесты против политики Дональда Трампа в первую очередь в части миграционной политики. Летние события заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом против законов и суверенитета США.

Поляризация в американском обществе сейчас, как отмечают эксперты, достигла уровня, которого страна не видела больше 100 лет. Общество разделено по всем ключевым вопросам — от налогов и миграции до роли государства и самих правил демократии. На таком фоне, как считает Алена Николаева, достаточно одного спорного голосования или непризнанных итогов выборов, чтобы страна получила полноценный конституционный кризис. «Если главный гегемон теряет управляемость, мир в буквальном смысле лишится структурного центра. Это может лишить всю глобальную финансовую систему самого важного фактора — предсказуемости»,— считает госпожа Николаева.

Госпереворот в США, по мнению Натальи Малых, способен усилить геополитические риски и стать мощным источником волатильности. Это затронет не только локальные рынки, но и все мировые рынки ценных бумаг, реальный бизнес, недвижимость, банки и всю мировую экономику. По оценке Алены Николаевой, революция в США привела бы к потере долларом статуса единственной резервной валюты и снижению его курса на 30–40% в первые месяцы турбулентности. При этом сценарии мировые фондовые индексы просядут на 40–50%, мир перейдет в многовалютную модель: юань, золото, товарные валюты начнут конкурировать за роль якоря. «Вероятность этого левохвостового события очень низка, но такие вещи часто происходят неожиданно»,— отмечает госпожа Малых.

«Черные лебеди-2025». Итоги Год назад опрошенные «Деньгами» аналитики называли ключевым риском для глобальной экономики и финансовых рынков 2025 года рост вооруженных конфликтов. Опасения отчасти оправдались: за год произошло несколько конфликтов, которые могли перерасти в полноценные войны, но были купированы на начальной стадии, не оказав в полной мере негативного эффекта на мировую экономику. Значительное негативное воздействие оказала торговая война, развязанная Дональдом Трампом, но и она имела ограниченное влияние, поскольку президент США смог быстро договориться с большинством торговых партнеров. В своих предвыборных обещаниях Дональд Трамп уверял не развязывать новые войны, а заканчивать текущие. На первый год его президентства действительно пришлось несколько конфликтов, которые в случае перерастания в полноценные войны могли серьезно пошатнуть мировую экономику. В их завершении президент США, по его словам, сыграл одну из ключевых ролей. Так или иначе, опасения участников рынка, что Тегеран на фоне противостояния с Израилем закроет Ормузский пролив, не оправдались, как и опасения взлета цен на нефть до $150 за баррель. На деле же цена североморской Brent после взлета до $78 за баррель откатилась до $70 и ниже. Неожиданностью — настоящим «черным лебедем» 2025 года — стала развязанная Дональдом Трампом в начале апреля глобальная тарифная война. Да. С учетом протекционистской политики, проводимой в свою первую каденцию, и предвыборных обещаний введения тарифов ждали все опрошенные в ноябре 2024 года «Деньгами» эксперты. Однако мало кто допускал, что тарифы будут введены практически против всех торговых партнеров США. Объявление о тарифах в 10–54% на импорт более 180 иностранных контрагентов вызвало на рынках настоящую панику. Спустя неделю Трамп объявил о моратории на действие тарифов для большинства стран, но пошел на эскалацию с крупнейшим своим торговым партнером — Китаем. В последующие месяцы торговые сделки были заключены со многими странами, тяжелее всего переговоры шли с Китаем и Индией. В таких условиях инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям в акции китайских и индийских компаний, попутно толкнув цену золота выше уровня $4000 за тройскую унцию. Отчасти сбылись опасения респондентов «Денег» относительно расширения антироссийских санкций. С начала года ЕС ввел сразу четыре пакета санкций и начал работу над 20-м. Болезненно рынок отреагировал осенью на первые после смены главы Белого дома масштабные санкции США. Ограничения в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний оказали сильное влияние на фондовый рынок, обвалив его за несколько дней на 7%. На этом фоне крупные компании, обеспокоенные ростом токсичности американской валюты, начали активно избавляться от нее, обвалив курс доллара на 2,5%, до локального минимума 79,25 руб./$. Однако в конце осени рынок получил порцию позитива в виде плана США по урегулированию украинско-российского конфликта. Не оправдались опасения аналитиков относительно разгона инфляции в США, потери управляемости американского госдолга, а также ухудшения политической ситуации в Европе. Несмотря на усиление политических споров между странами ЕС, локальные рынки восприняли позитивно планы Европы резко нарастить расходы на оборону — с точки зрения инвесторов это станет положительным вкладом в экономику региона. Василий Синяев

Солнечные вспышки и ослабление Гольфстрима

Опрос «Денег» выявил высокие опасения климатических катастроф. Речь идет не о традиционных явлениях, с которыми человечество сталкивается регулярно — таких как наводнения, ураганы, лесные пожары и землетрясения,— а о более редких и случающихся раз в несколько веков. К таковым, по мнению опрошенных, можно отнести, в частности, чрезмерно сильную «солнечную вспышку», по аналогии той, что случилась в 1859 году и получила название «событие Кэррингтона». С учетом того, что данная вспышка пришлась на зарю «электрической эры», влияние ее было ограниченным, но и оно не прошло незамеченным, вызвав отказ телефонных систем по всей Европе и Северной Америке.

Резкий рост числа и мощности солнечных вспышек, как считает Александр Лосев, может быть прологом мощнейшей геомагнитной бури — солнечного супершторма, способного вызвать коллапс большинства электронных систем на планете Земля и вслед за этим информационный, финансовый и экономический кризис. «Глобальный эффект, по сути, самый дорогой кризис в истории: восстановление инфраструктуры займет годы, а его стоимость составит десятки и сотни триллионов долларов»,— считает Дмитрий Целищев.

Негативное влияние на мировую экономику может оказать и замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — то есть резкое ослабление Гольфстрима и переноса тепла в северную Атлантику.

Такие изменения, как считает Александр Лосев, могут привести к началу глобального похолодания и вымерзания Европы, что, в свою очередь, также может запустить мировой экономический кризис из-за резкого роста стоимости энергоносителей и гигантского «водоворота» миграционных потоков.

Виталий Гайдаев