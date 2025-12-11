Игры Трампа

Торговая война, развязанная Дональдом Трампом весной 2025 года, не остановила потоки международного капитала на рынки акций. За неполный год такие инвестиции составили $663 млрд, обновив максимум с 2021 года. Политика президента США привела к падению спроса на фонды акций США, Китая и Индии, но способствовала восстановлению интереса к фондам Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В уходящем году, несмотря на торговые войны Дональда Трампа, аппетит международных инвесторов к риску вырос. По оценкам «Денег», основанным на отчетах Bank of America (BofA, учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)), за 11 месяцев 2025 года все мировые фонды акций привлекли почти $663 млрд, улучшив результат 2024 года на $9 млрд. Как и прежде, весь приток средств пришелся на биржевые фонды (ETF): с начала года они привлекли $1,15 трлн, на $130 млрд больше, чем за тот же период 2024 года. Оттоки из классических фондов (long-only) усилились на $113,6 млрд, до $487,2 млрд.

За девять лет, в течение которых «Деньги» наблюдали за поведением мировых инвесторов, больший аппетит к риску отмечался лишь в 2021 году. Тогда на фоне вакцинации от коронавируса и значительных монетарных и фискальных стимулов правительств и центробанков разных стран мировая экономика быстро восстанавливалась, а вместе с ней и фондовые индексы. В итоге за аналогичный период 2021 года чистые вложения во все мировые фонды акций составили $893 млрд.

Несмотря на тарифы Трампа и прочий политический шум (взаимные ракетно-бомбовые удары Израиля и Ирана, вооруженное столкновение Индии и Пакистана и т. д.), 2025 год для инвесторов прошел под знаком смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. По оценке BofA, с начала года мировые ЦБ 139 раз снижали ставки — это самый быстрый цикл понижения с 2020 года. За нынешний период ЕЦБ сократил ставки на 100 базисных пунктов (б. п.), Банк Англии — на 75 б. п., Народный банк Китая — на 10 б. п., Национальный банк Швейцарии — на 50 б. п., до 0%. Но большее значение для инвесторов имели действия ФРС США, которая с сентября провела два понижения ставки суммарно на 50 б. п., до 3,75–4%. «Рынок верит, что ФРС и другие регуляторы не дадут ему глубоко упасть»,— считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Разборчивые инвестиции

Несмотря на высокий аппетит к риску, международные инвесторы активно разбалансировали свои портфели, перестраивая позиционирование между регионами. Среди фондов developed markets отмечалось резкое падение спроса на американские акции. По оценкам «Денег», за 11 месяцев данная категория фондов смогла привлечь от клиентов $309 млрд, что почти в полтора раза ниже результата 2024 года. Замедление связано с комбинацией относительно высоких мультипликаторов и глобальной неопределенности из-за внешнеэкономической политики США. Особое беспокойство вызвало тарифное противостояние с основными торговыми партнерами Америки во главе с Китаем. «Последовавшая деэскалация и достижение договоренностей с большинством основных торговых партнеров сгладили ситуацию, но в моменте в худшем сценарии звучали прогнозы о рецессии и возможном повторении Великой депрессии, а это вместе с большой просадкой на рынке не могло не оставить тревоги в головах инвесторов»,— считает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов. Поэтому, на его взгляд, инвесторы стали меньше доверять американскому рынку акций.

Ставка на милитаризацию Европы

В этом году управляющие резко нарастили инвестиции в европейский рынок. С начала года суммарный приток в фонды акций Европы составил $51,8 млрд, что лишь на $14,6 млрд ниже потерь 2024 года. Это первый положительный результат с 2021 года и максимальный — за все время наблюдений «Денег».

«Бычья» игра инвесторов вызвана продолжительным отставанием европейского рынка от американского, в том числе из-за негативного влияния санкций ЕС против России. За последние три года ведущие фондовые индексы США выросли на 68–116%, тогда как европейские прибавили лишь 20–70%. В итоге коэффициент P/E (цена/прибыль) для европейских компаний составил 17,36 против 27,36 у американских. Для возобновления роста не хватало поводов. Таковыми, как считает руководитель направления персонального консультирования General Invest Андрей Бежин, стали рост оборонных и инфраструктурных расходов, энергетический переход и общее выравнивание недовеса в портфелях. В ближайшие девять лет расходы на оборону ЕС вырастут впятеро, при этом траты на военную мобильность должны вырасти в десять раз.

Неожиданно упал спрос на фонды Японии.

С начала года они потеряли свыше $2,8 млрд инвестиций против $8,3 млрд годом ранее. По мнению Алены Николаевой, японские фонды были под давлением долгового парадокса: гигантский госдолг плюс искусственно удерживаемые низкие доходности японских государственных облигаций (JGB). По данным Международного валютного фонда (МВФ), в октябре госдолг Японии составил $9,8 трлн, или 230% ВВП. Если в начале года доходность десятилетних JGB составляла 1%, то в ноябре выросла до 1,8%. «Инвесторы боялись двух сценариев: резкого повышения доходностей и резкого укрепления иены (если Банк Японии откажется от контроля)»,— полагает госпожа Николаева.

Китай и ныне там

В числе наиболее пострадавших от тарифной войны Трампа оказались фонды развивающихся стран во главе с Китаем и Индией.

По данным EPFR, фонды emerging markets с начала года привлекли $79 млрд, что почти вдвое ниже результата 2024 года. «Формально многие рынки развивающихся стран выглядят дешевыми, но для глобальных инвесторов они слишком сложные: внутренняя политика, слабые стимулы и разные структурные проблемы отпугивали многих, даже тех, кто традиционно любит эти регионы»,— поясняет Алена Николаева.

Не добавляли оптимизма инвесторам среднесрочные ожидания по росту прибыли компаний развивающихся стран. Morgan Stanley прогнозирует повышение прибыли на акции (EPS) в 2025–2027 годах на 11% против 16–17% у американских компаний. «На фоне высоких реальных ставок в Штатах и сильного доллара реальный денежный поток в EM стал хрупким и капитал уходил туда, где условия чуть более предсказуемые. То есть по факту вопрос не в доходности, а в доверии инвесторов, и в этом году оно было шатким»,— отмечает госпожа Николаева.

Основной объем средств по традиции поступил в фонды, ориентированные на китайский рынок акций. Но из-за тарифного противостояния с США их клиенты инвестировали в 2025 году лишь $33,7 млрд, что почти в четыре раза меньше прошлогоднего результата. «Пауза притока капитала в Китай в этом году во многом связана с неопределенностью первой половины года вокруг тарифов и тем, что крупнейшие иностранные инвесторы в китайские акции — американские фонды. Когда США берут паузу, Китай теряет своего ключевого покупателя»,— подчеркивает основатель MidLincoln Research Ованес Оганисян.

От политики Трампа сильно пострадали и фонды Индии, которые впервые с 2022 года столкнулись с чистым оттоком инвестиций. По данным EPFR, в 2025 году клиенты таких фондов забрали $4,5 млрд, что впятеро ниже вложений в 2024 году. Это рекордный отток с пандемийного 2020 года. «В 2025 году инвесторы начали осторожнее подходить к индийским акциям из-за выросших ранее оценок, что стимулировало фиксацию прибыли и ротацию капитала в более дешевые регионы. Тарифы Трампа добавили неопределенности — особенно для экспортно ориентированных и производственных компаний»,— считает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

Лучшую динамику среди стран БРИКС показали фонды Бразилии. С начала года они привлекли около $2 млрд, и это первый положительный результат с 2022 года и максимальный с 2017 года. Для мировых инвесторов бразильский рынок акций стал привлекательным в том числе благодаря высокой реальной ставке, замедлению инфляции и возросшим прямым инвестициям в экономику. «На фоне слабости Индии и неопределенности в Китае Латинская Америка стала более комфортной точкой входа внутри EM»,— говорит Андрей Бежин.

Российский пессимизм

В числе аутсайдеров минувшего года оказались и российские паевые инвестиционные фонды акций, оттоки из которых наблюдались весь год.

По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, за январь—ноябрь чистый отток из таких фондов составил 37 млрд руб., или $437,8 млн. Две трети всех потерь пришлись на второе полугодие, за пять месяцев которого было выведено 23,7 млрд руб. ($293,8 млн). Так инвесторы реагировали на неоправдавшиеся ожидания завершения украинского конфликта, что в сочетании с высокой ключевой ставкой Банка России негативно сказалось на рынке акций. В конце октября индекс Московской биржи впервые за год опустился ниже 2500 пунктов. Даже с учетом восстановления в ноябре и закрепления возле уровня 2676,4 пункта, это на 7,2% ниже конца 2024 года и на 21% — локального максимума, установленного в феврале этого года. «Вопреки долгожданному развороту денежно-кредитной политики Банка России (снижение ключевой ставки с 21% до 16,5%.— "Деньги"), акции как класс активов проиграли конкуренцию менее рискованным инвестициям — облигациям и инструментам денежного рынка»,— констатирует старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев.

Прогноз

В 2026 году вложения в акции могут вырасти, поскольку цикл понижения ставок мировыми ЦБ еще не закончился. «Инвесторы по-прежнему будут искать доходность именно в акциях. При этом структура спроса постепенно смещается: внимание уходит от перегретых мегатехов в широкий рынок США и в недооцененные площадки вроде Европы и Японии, а дисциплинированные EM-истории типа Бразилии сохраняют привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и сырьевому циклу»,— полагает Алена Николаева.

По мнению экспертов, на российском рынке ситуация будет зависеть от геополитики и денежно-кредитной политики Банка России. По мнению Георгия Засеева, даже частичное ослабление санкционных ограничений может вызвать стремительную переоценку всего рынка акций. «С фундаментальной точки зрения дальнейшее снижение ключевой ставки до 11–13% и банковских депозитов до 10–11% будет стимулировать инвесторов искать более доходные альтернативы, в том числе и в акциях с дивидендной доходностью в 10–13%»,— полагает эксперт.

Татьяна Палаева