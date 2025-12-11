Способы фон дер Ляйен

Под конец года риторика участников российско-американских переговоров почти сошла на нет, перестав будоражить рынки. Инвесторам оставалось лишь наблюдать за маршрутами тихих перелетов и графиком непубличных встреч дипломатов. Даже обожающий яркие жесты Дональд Трамп отказался комментировать суть и процесс переговоров.

Зато скандальные инициативы экспроприировать зарубежные активы России в декабре переросли в публичные споры на самом высоком политическом уровне. Судьба замороженных сотен миллиардов долларов весь год держит в напряжении глобальные рынки. На пике скандала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен придумала два новых «сравнительно честных» способа хищения средств, чем привела в ярость основных их хранителей из Euroclear, да и руководство Бельгии, где базируется клиринговая компания. Пока не очень понятно, чего больше боятся бельгийцы — потерять репутацию и прослыть бесчестными в финансовых кругах, погрязнуть в судебных исках и баснословных долгах или почувствовать на себе последствия подорванного доверия мировых инвесторов, которые наверняка захотят изъять свои активы из токсичных хранилищ.