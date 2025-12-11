Кто щедрее в Новый год

На новогодние подарки в этом году россияне готовы потратить в среднем 18 тыс. руб., выяснили исследователи Superjob.ru. Причем женщины дарить будут чаще мужчин, но потратят на поздравления меньше денег.

В среднем 18 тыс. руб. готовы потратить россияне на новогодние подарки в этом году, узнали сотрудники исследовательского центра Superjob.ru, опросив с 6 ноября по 5 декабря 3 тыс. респондентов из более чем 500 населенных пунктов страны. Судя по прошлым опросам, это почти на 5% больше, чем годом ранее (17,2 тыс. руб.). Как и прежде, в этом году больше всех из жителей больших городов намерены потратиться москвичи (22,2 тыс. руб.) и красноярцы (21,6 тыс. руб.). Для сравнения, нижегородцы и краснодарцы — 16,9 тыс. руб. и 16,8 тыс. руб. соответственно.

Женщины признавались, что готовят подарки чаще мужчин, но готовы тратить на поздравления в среднем на четверть меньше сильного пола (16,1 тыс. руб. против 21,4 тыс. руб.). Молодежь (до 34 лет) собирается тратить больше «стариков» (старше 45 лет) — 19 тыс. руб. и 17 тыс. руб. соответственно. Не собирается дарить новогодние подарки на этот раз каждый десятый (11%) россиянин, тогда как пятью годами ранее — каждый шестой (16%).

Исследование Superjob.ru подтвердило, что в Новый год — семейный праздник — 72% опрошенных будут одаривать своих родственников, прежде всего — детей. Четверо из десяти респондентов поздравят любимых. Трое из десяти — друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок самому себе. Каждый восьмой (13%) — коллегам по работе.

Исследователи отмечают, что мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Молодежь (до 34 лет) активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. Подарков коллегам по работе больше шансов дождаться от россиян старшего поколения (45+).

8% россиян начинают готовить подарки к Новому году за несколько месяцев. 18% предпочитают делать покупки за месяц до праздников. Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за две-три недели до праздника — так поступает четверть опрошенных. Еще четверть признается, что обычно покупает подарки спонтанно. Исследователей не удивило, что женщины оказались более склонны к заблаговременному планированию: 23% россиянок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 9% — за еще более длительный период, тогда как среди мужчин так поступают 14% и 7% соответственно.

Мужчины, в свою очередь, чаще женщин совершают спонтанные покупки (27% против 23%) и чаще сообщают, что не покупают подарки (16% против 10%). «Обычно жена этим занимается, а дарим вместе»,— оправдываются респонденты в комментариях к опросу.

Михаил Малыхин