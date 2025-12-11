Топливо для развития

Существенное замедление экономического развития России можно считать свершившимся фактом. В соответствии со свежими прогнозами ведущих отечественных аналитических центров прирост российского ВВП по итогам 2025 года составит не более 0,5–1%. Напомним, что в 2023 году российский ВВП вырос на 4,1%, а в 2024 году — на 4,3%. Апрельский прогноз Минэкономразвития РФ, предрекавший на 2025 год прирост ВВП в 2,5%, был более оптимистичным по сравнению с сегодняшними данными.

Некоторые спикеры из наших финансово-экономических ведомств утверждают, что это «управляемая мягкая посадка». В то же время многие эксперты и представители отраслей реального сектора сомневаются в правильности такой трактовки происходящих событий и оценивают нынешние действия по торможению экономической активности в России как спорные и избыточные. В любом случае подобное положение дел трудно считать благоприятным. Особенно если низкие темпы экономического роста сохранятся и в последующие два-три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН



Есть ли шансы на то, что ход событий изменится и Россия сможет вырваться из ловушки низких темпов роста? Да, это возможно при условии, что в полной мере заработают базовые факторы, определяющие экономическую динамику. Современная экономическая теория насчитывает как минимум шесть таких факторов: труд, капитал, природные ресурсы, научно-технический прогресс, качество институтов и уровень культурного развития общества. Но вклад этих факторов в экономические приросты может сильно различаться.

Например, в XXI веке по сравнению с предшествующими столетиями в мире резко замедлился рост численности населения и, соответственно, трудовых ресурсов. А в некоторых странах и вовсе началась депопуляция. В этих условиях расширение производства за счет простого привлечения на рынок труда дополнительной рабочей силы стало очень затруднительным.

Вовлечение в экономический оборот новых природных ресурсов происходит постоянно, но этот процесс в силу своей высокой капиталоемкости, как правило, небыстрый. Поэтому экономические рывки за счет освоения природных богатств случаются редко. В последние 60–80 лет такие рывки почти всегда были связаны с открытием больших месторождений нефти и газа — в частности, в странах Персидского залива, СССР, Голландии, Норвегии, а также в сланцевых породах на территории США. В ближайшее время аналогичные прорывные открытия маловероятны, во всяком случае, у нас в России.

Повышение качества институтов и культурного уровня — это еще более медленные процессы, которые растягиваются на долгие десятилетия и даже столетия. Эти процессы важны скорее с точки зрения устойчивости и качества развития, чем с точки зрения увеличения количественных показателей экономического роста.

Особые надежды всегда возлагаются на научно-технический прогресс и появление прорывных технологий. И да, всемирная история показывает, что чаще всего в основе экономических ускорений лежат грандиозные технологические инновации. Изобретение парового двигателя, а потом двигателя внутреннего сгорания, открытие электричества и последующая массовая электрификация, развитие железных дорог и авиации, масштабное внедрение минеральных удобрений, применение в мирных целях атомной энергии и ракетных технологий, компьютеризация, развитие мобильной связи, цифровизация и многие другие технологические прорывы всякий раз подстегивали темпы экономического роста в самых разных странах, в том числе и в России. Но следует иметь в виду, что этот путь всегда требует очень больших инвестиций: сначала в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а потом в процессы внедрения и освоения новых технологий.

Таким образом, в современных условиях (впрочем, как и раньше) ключевым фактором, определяющим темпы экономического роста, следует считать динамику инвестиций в основной капитал.

Эта логика полностью верна и для российской экономики. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на кривые, описывающие динамику инвестиций и динамику ВВП в российской экономике последних лет. В периоды роста динамика инвестиций в основной капитал опережала динамику ВВП, а в моменты спадов объемы инвестиций проваливались глубже, чем объемы ВВП.

Если оценивать экономические итоги 2025 года для России в данной логике, то можно увидеть обнадеживающий признак — прирост инвестиций в основной капитал намного опередил прирост ВВП и промышленного производства. Следовательно, есть шанс на то, что в ближайшие годы темпы экономического роста в России снова вырастут.

Сразу следует оговориться, что ситуация с капиталообразующими инвестициями в 2025 году была не совсем стандартной и даже в какой-то мере парадоксальной. Крайне высокая рыночная стоимость кредитных ресурсов сильно подорвала желание российских предприятий делать капитальные вложения. Как показывают опросы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, если в 2024 году 63,7% российских предприятий осуществляли производственные инвестиционные проекты, то в 2025 году их доля снизилась до 49,7%. Более того, доля предприятий, готовых запускать новые инвестиционные проекты в ближайшее время, упала с 49,6% в 2024 году до 35% в 2025 году.

В целом такая реакция на усложнение макроэкономической ситуации в России неудивительна. Вообще говоря, инвестиции в производство и так не самый желательный вид расходов для бизнеса. Ведь инвестиции влекут за собой вывод части капитала из оборота, причем на достаточно длительный срок. Это неминуемо снижает объем текущих доходов. Кроме того, любые долгосрочные вложения повышают риски для бизнеса. Вполне может случиться так, что принятое инвестиционное решение не оправдает себя и обернется большими убытками. Поэтому, если положение дел позволяет, большинство предприятий не торопится с инвестициями даже в относительно хороших условиях.

Чаще всего бизнес решается на инвестиции под давлением внешних обстоятельств, и основные мотивы в этом случае таковы:

устранение физического износа производственных мощностей и их восстановление с тем, чтобы предотвратить сокращение выпуска, снижение качества продукции и соответствующее уменьшение доходов;

расширение производственных мощностей с целью увеличения выпуска продукции и наращивания доходов;

технологическая модернизация с целью повышения качества продукции или выпуска новых видов продукции.

В свою очередь, стремление к модернизации может объясняться двумя разными мотивами. Либо предприниматель надеется продавать новую продукцию или продукцию с повышенным качеством по более высокой цене, либо он борется за сохранение своих рыночных позиций, соревнуясь с конкурентами, которые также модернизируются. Во втором случае вполне подходит аналогия с цитатой из книги про Алису в Стране чудес: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее».

Однако перечисленных мотивов, пожалуй, недостаточно, чтобы объяснить, почему прирост инвестиций в основной капитал в России оказался почти в три раза выше, чем предрекало Минэкономразвития РФ в апреле 2025 года. Столь высокая инвестиционная динамика в условиях «экономического заморозка» стала возможной из-за следующих дополнительных факторов.

Во-первых, имела место инерция от ранее запущенных проектов. Многие предприятия поверили в тот экономический подъем, который проявился в 2021 и в 2023–2024 годах, и потратили деньги на модернизацию старых и создание новых мощностей. Однако значительная часть подобных проектов требует вложения денег на протяжении целого ряда лет. И если проект уже был запущен, то в большинстве случаев его стараются довести до конца, даже несмотря на ухудшение экономических условий. Потому что потери в случае отказа от завершения проекта могут оказаться намного выше. Кроме того, если ситуация в российской экономике достаточно быстро исправится, то ранее сделанные инвестиции в конце концов себя оправдают, пусть и несколько позже первоначальных ожиданий. Таким образом, вложения в уже начатые проекты во многом поддержали инвестиционную динамику 2025 года. Однако, если темпы роста в российской экономике не восстановятся, эта инвестиционная инерция, разумеется, через год-другой перестанет быть значимой.

Во-вторых, в условиях острого дефицита квалифицированных работников на наши предприятия все сильнее давит необходимость замещения труда капиталом.

Без покупки новых технологических решений, без приобретения более эффективной техники, без модернизации производственных площадей добиться значительного повышения производительности труда и соответствующего снижения потребности в рабочей силе почти невозможно. Дополнительное ускорение этим процессам придает опережающий рост заработных плат наемных работников, который наблюдается в России начиная с 2022 года. Наша страна начала наконец вырываться из ловушки дешевого труда, что неизбежно повышает эффективность действий по автоматизации, цифровизации, роботизации и механизации производственных процессов. В результате в настоящий момент многие российские предприятия изо всех сил стремятся повысить удельный вес затрат на капитал и снизить удельный вес затрат на труд. И это также способствует поддержанию высокой инвестиционной динамики.

В-третьих, из-за крупномасштабных антироссийских санкций наша страна утратила часть возможностей по закупке за рубежом готовых научно-технологических и инженерных решений. В прежние времена этот импорт знаний и технологий позволял нашим властям и нашему крупному бизнесу экономить довольно большие деньги за счет минимизации собственных капитальных вложений в фундаментальную и прикладную науку, проектно-конструкторское дело и инжиниринг. Но сейчас подобный подход не только физически лишает Россию нормального доступа к целому ряду ключевых технологий, но и влечет за собой огромные долгосрочные риски для обороноспособности страны и конкурентоспособности наших компаний. Как следствие, у нас ускоряется рост инвестиций в некоторые виды НИОКР, а также в создание и освоение новых технологий. Пока речь идет преимущественно о технологиях оборонного назначения, но есть уже немало примеров удачной разработки и внедрения отечественных технологий в гражданской сфере.

В частности, благодаря бюджетным инвестициям были разработаны, произведены и в 2025 году разрешены к применению две отечественные инновационные вакцины против рака. Также в 2025 году первые испытательные полеты совершили новые российские пассажирские самолеты «Суперджет-100» и МС-21 с практически полностью отечественной «начинкой». Следует отметить, что инвестиции в создание этих самолетов финансировались в том числе из внебюджетных источников.

Уверенно продвигается вперед финансируемый «Росатомом» долгосрочный проект «Прорыв», основанный на использовании отечественных реакторов на быстрых нейтронах и нацеленный на замыкание ядерного топливного цикла. Полномасштабная реализация этого проекта позволит в будущем избавиться от преобладающей части радиоактивных отходов атомной энергетики и повысить эффективность использования природного урана примерно в 100 раз, радикально снизив зависимость отрасли от запасов первичного сырья. Не менее успешно продвигается еще один долгоиграющий инвестиционный проект «Росатома» — серийное производство ледоколов с ядерными силовыми установками. И дело не только в том, что Россия — единственная страна, освоившая серийный выпуск атомных ледоколов, но и в том, что в силу климатических изменений конкурентоспособность Северного морского пути как внутренней и транзитной транспортной артерии постоянно растет. Но для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим конкурентным преимуществом, надо иметь много мощных ледоколов, и эту задачу наша страна уверенно решает. Таким образом, Россия продолжает оставаться бесспорным глобальным лидером в этой высокотехнологичной сфере, что в дальнейшем должно принести нам немалые экономические выигрыши.

Впрочем, следует признать, что пока нет четких статистических подтверждений того факта, что инвестиционные расходы на НИОКР в России растут опережающими темпами. По всей видимости, точечные успехи в импортозамещении высоких технологий пока не переросли во фронтальный прогресс. Да и трудно ожидать быстрых успехов в этой крайне капиталоемкой сфере в условиях столь жесткой макрофинансовой политики.

Тем не менее, несмотря на все сложности, именно сохранение высокой инвестиционной активности и будет играть главную роль в восстановлении темпов экономического роста и повышении конкурентоспособности российской экономики. С этой целью мероприятия по поддержке инвестиционной активности должны продолжаться, масштабы финансирования этих мероприятий необходимо постоянно увеличивать, а стоимость кредитов в экономике надо постепенно уменьшать.

Вместе с тем меры финансовой поддержки и стимулирования инвестиций должны претворяться в жизнь с учетом всех возможных рисков. Плохо продуманное вливание большого объема денег в инвестиционные процессы действительно может повлечь за собой массу отрицательных последствий: надувание ценовых пузырей, перепроизводство невостребованной рынком продукции, появление большого числа низкоэффективных инвестиционных проектов, «распил» бюджетных денег и т. п.

Размышляя на эту тему, можно понять и отчасти принять опасения Банка России и Минфина. С одной стороны, можно вполне аргументированно оспаривать тезис наших финансовых властей о текущем перегреве всей российской экономики.

На мой взгляд, за перегрев зачастую принимаются структурные сдвиги в российской экономике, причем сдвиги благоприятного характера: опережающий рост обрабатывающих отраслей, увеличение оплаты труда квалифицированных работников, территориальный сдвиг экономической активности на восток страны и т. д.

С другой стороны, трудно отрицать, что элементы перегрева и признаки ценового пузыря сейчас в явном виде можно наблюдать, например, на рынке жилой недвижимости во многих российских городах. Причем основной причиной надувания этого пузыря стала не слишком удачная настройка инвестиционных механизмов в жилищном строительстве. Как следствие, несмотря на приток в отрасль больших денег и постоянно растущие объемы строительства, жилье не становится более доступным для российских граждан. Все последние годы рост доходов населения России никак не может угнаться за ростом стоимости жилья.

Чтобы избежать перечисленных рисков, нам нужна грамотная селекция инвестпроектов, особенно в случаях, когда используются бюджетные деньги. Кроме того, нужна и селекция механизмов поддержки инвестиций. Использование оправдавших себя инструментов должно расширяться, как, например, в случае с фондами развития промышленности. А применение малоэффективных инструментов должно как минимум приостанавливаться.

Работа с рисками не должна превращаться в тотальное торможение инвестиционных процессов и экономического развития страны. Потому что в долгосрочной перспективе Россию могут устроить только высокие темпы роста, которые невозможны без устойчиво высокой инвестиционной активности.

