Рост по курсу Центробанка

Российский рынок акций в 2025 году падал, глобальный, львиная доля которого сосредоточена в США,— подрос. И тому и другому в 2026 году эксперты, опрошенные «Деньгами», предрекают рост, причем по одной и той же причине — смягчения денежно-кредитной политики центральных банков.

Российский рынок

Российский фондовый рынок в 2025 году не радует инвесторов. С начала января по начало декабря индекс Мосбиржи потерял 7%, опустившись с 2892 до 2691 пункта. Сильнее других за этот период пострадали бумаги нефтегазового сектора (–13,5% по соответствующему индексу Мосбиржи) и транспортной отрасли (–10,3%). Лучше рынка выглядели акции компаний финансового сектора (–3,8%) и электроэнергетики (–3,9%).

Сейчас аналитики смотрят на перспективы рынка со сдержанным оптимизмом. Их главные надежды на рост котировок российских бумаг базируются в основном на двух предположениях: о продолжении смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России и об отсутствии новых геополитических потрясений.

Российский рынок сохраняет потенциал за счет исторически низких оценок бумаг при сохранении фундаментальных факторов роста, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. В случае стабилизации или улучшения геополитического фона давление на рынок снизится, и инвесторы смогут сосредоточиться на динамике денежно-кредитных условий, рассуждает она. В данной сфере снижение бюджетного импульса, ослабление инфляционного давления и замедление экономического роста дают пространство Банку России для дальнейшего смягчения монетарной политики. И по мере снижения процентных ставок и позитивной переоценки акции могут получить импульс для восстановления. Вместе с тем, отмечает Алина Попцова, факторами давления на рынок выступают изменение налоговых ставок, ослабление потребительской активности и ухудшение внешней конъюнктуры. И это не позволяет ожидать активизации рынка в целом, но потенциал для роста бумаг качественных эмитентов сохраняется.

«Мы оцениваем перспективы рынка положительно при условии, что данные по инфляции не подведут и будут демонстрировать ее замедление, а внешний новостной фон будет хотя бы нейтральным»,— высказывает аналогичную точку зрения старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина. Она считает, что последовательное снижение ключевой ставки Банком России в течение последних месяцев дает основания полагать, что этот процесс продолжится и в 2026 году. И если не будет роста геополитических рисков, то для российского фондового рынка это послужит поводом для положительной фундаментальной переоценки за счет снижения безрисковой ставки.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева более скептична: «Если не брать в расчет потенциальное достижение мирного соглашения до конца 2025 года, то первая половина 2026 года может быть для рынка акций не слишком оптимистичной». Она полагает, что вне зависимости от внешних условий нижняя точка спада для российского бизнеса будет пройдена в первой половине 2026 года. Она ожидает, что в конце 2025 — начале 2026 года инвесторы начнут формировать длинные позиции в акциях, что приведет к положительной динамике рынка по итогам следующего года.

Российский рынок акций на протяжении многих месяцев сохраняет готовность к возобновлению роста, считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Но, по ее мнению, его стоит ожидать лишь в случае заметного улучшения геополитической обстановки. «Если в ближайшие недели и месяцы России и Украине удастся достигнуть мирного соглашения, перспективы акций на первое полугодие 2026 года улучшатся и позволят индексу Мосбиржи стабилизироваться выше 3000 пунктов, а при оптимистичном сценарии — преодолеть пик 2024 года в 3521 пункт»,— размышляет аналитик. Ее «умеренно оптимистичный» сценарий предполагает сохранение прежнего геополитического фона без значимых изменений и продолжение снижения ключевой ставки ЦБ, что может способствовать стабилизации индекса Мосбиржи около 3000 пунктов. Геополитическая эскалация, на ее взгляд, может привести к падению индикатора ниже минимума прошлого года в 2370 пунктов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также рассматривает несколько сценариев. В «базовом» (ставка ЦБ остается высокой, но сохраняется нисходящий тренд) он ожидает суммарную рублевую доходность российского рынка акций в 2026 году на уровне 15–25% за счет комбинации дивидендных выплат и частичного восстановления мультипликаторов. «Осторожный» сценарий подразумевает, что ЦБ, опасаясь вторичной волны инфляции, держит ставку ближе к 15–16% почти весь 2026 год, а геополитическая обстановка приводит к новым ограничениям по экспорту, логистике и внешнеэкономическим расчетам. В этом случае он прогнозирует, что рынок может провести большую часть 2026 года в боковом тренде, характеризуясь при этом высокой волатильностью, а итоговая доходность по индексу Мосбиржи будет на уровне 5–10% за год. Третий сценарий, по версии Владимира Чернова, «оптимистичный», предполагает существенное замедление инфляции и снижение ключевой ставки ЦБ в район 13% годовых, стабильность рубля и смягчение геополитической обстановки. Тогда у индекса Мосбиржи, на его взгляд, появляется шанс вернуться в район 3000–3300 пунктов в 2026 году, что даст совокупный потенциал роста порядка 30% плюс дивиденды. «Но этот сценарий требует комбинации условий по ставке, инфляции и геополитике, что пока выглядит скорее как приятный бонус, чем как база»,— полагает аналитик.

«Если вынести за скобки труднопрогнозируемый фактор геополитики и санкций, то перспективы российских акций являются неплохими за счет нормализации ДКП в 2026 году и ослабления рубля, вследствие чего выиграют экспортеры»,— говорит руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Суммарная прибыль компаний индекса Мосбиржи вырастет после снижения в 2025 году, по ее оценкам, на 37%, но при условии ослабления рубля до 96 руб./$ к концу 2026 года. В выигрыше, по мнению Натальи Малых, также окажутся экспортеры углеводородов и базовых материалов. Из остальных сегментов значимый для фондового рынка рост прибыли она ожидает в финансовом секторе. В нефтегазовом секторе есть ряд компаний («Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ), которые ранее пострадали от санкционного давления и которые могут выглядеть лучше рынка в сценарии успешного продолжения переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине, считают в «Финаме».

Динамику лучше рынка в 2026 году могут показать акции отдельных компаний финансового сектора («Сбера», «Т-Технологий», Совкомбанка, «Ренессанс Страхования»), а также компании защитных секторов — фармы («Озон фарм», «Промомед») и продуктового ритейла («Лента», Х5), прогнозирует Наталия Пырьева.

Устойчивее выглядят компании, ориентированные на внутренний спрос, имеющие возможность безболезненно перенести повышение НДС в цены и сохраняющие устойчивые финансовые позиции,— ритейлеры, сектор телекоммуникаций, финансы, считает Алина Попцова.

Говоря об акциях, которые было бы логично держать в портфеле в конце 2025-го и 2026 году в расчете на их положительную переоценку при снижении ключевой ставки ЦБ, Владимир Чернов выделяет бумаги телекомов и компаний потребительского сектора. У операторов связи выручка растет за счет индексации тарифов, трафика и новых сервисов, и при снижении доходности ОФЗ стабильная дивидендная доходность на уровне 8–10% годовых начинает выглядеть привлекательно. А продовольственные компании и качественный ритейл при высокой, но постепенно замедляющейся инфляции могут перекладывать рост издержек в цены, сохраняя маржу. Кроме того, Владимир Чернов обращает внимание на представителей IT и интернет-компании, бумаги которых станут бенефициарами восстановления рынка цифровой рекламы и онлайн-сервисов, «особенно в фазе разворота ставки, когда инвесторы снова готовы платить за рост». На случай же обострения геополитической обстановки (новых экономических санкций в отношении России или новых тарифных «торговых войн» со стороны США) он в качестве защитного актива рекомендует золотодобытчиков: в подобных ситуациях их выручка традиционно растет вслед за ростом мировых цен на золото.

Глобальные рынки

Американский фондовый рынок в этом году демонстрирует хорошую динамику. За первые 11 месяцев года индекс S&P 500 вырос с 5881 до 6812 пунктов (+15%). Все опрошенные «Деньгами» аналитики ожидают в 2026 году увидеть продолжение этого роста.

«Американский рынок, на наш взгляд, сохранит значимость и внимание инвесторов в 2026 году на фоне активности властей США на мировой и внутренней политической арене, отражающейся на экономике большинства секторов»,— говорит руководитель центра анализа международных акций «БКС Мир инвестиций» Андрей Саенко. Монетарный и бюджетный стимулы для экономики США вырастут, считает он: дефицит госбюджета останется на уровне 5–6%, а ставка ФРС приблизится к уровню инфляции (как в результате снижения ставки, так и в результате ускорения инфляции). Оба этих фактора будут поддерживать и рост экономики в целом, и финансовые рынки. Поскольку реальная ставка ФРС станет примерно нулевой, курс доллара останется слабым, то ставки по облигациям будут низкими, а индексы фондового рынка — высокими. «Статус доллара, значительное влияние США на глобальные потоки капитала, а также ведущие позиции американских корпораций продолжат обеспечивать инвестиционную привлекательность страны»,— полагает эксперт. Однако потенциал роста по индексу S&P 500, с его точки зрения, выглядит ограниченным: текущие мультипликаторы остаются выше исторических значений, что ограничивает пространство для дальнейшей переоценки. Целевой диапазон Андрея Саенко по индексу S&P на конец 2026 года — 7000–7500 пунктов.

«С большой долей вероятности мы можем увидеть "мягкую посадку" глобальной экономики: пересмотр тарифной политики США в сторону смягчения сказывается на экономике и инфляции умеренно, при этом эффект носит временный характер и не нарушает цикл»,— говорит Алина Попцова.

Вместе с тем, отмечает она, и потребители, и бизнес сохраняют устойчивые позиции, что смягчает эффект от перестройки международной торговли и по мере адаптации к новым условиям может дать импульс для роста во второй половине 2026 года. Инфляция приближается к целевым показателям в большинстве экономик, что оставляет открытым путь для движения денежно-кредитной политики к нейтральному уровню. А это улучшит финансовые условия и поддержит потребительскую и деловую активность. «Такой баланс рисков позитивен для акций как рискованных активов, а в случае стабилизации торговой и геополитической ситуации снижение волатильности может дополнительно оживить интерес к риску»,— заключает Алина Попцова.

«Ожидаем, что экономика США постепенно входит в "конъюнктуру Златовласки" — период умеренного экономического роста без перегрева, нормализации инфляции и поддержки рынка труда за счет нейтрально-мягкой денежно-кредитной политики»,— говорит стратег Freedom Finance Global по фондовому рынку США Георгий Маса Тимошин. По его мнению, это формирует условия для устойчивого роста корпоративного сектора. Прибыльность корпоративного сектора США в 2025 году продемонстрировала высокую устойчивость к тарифам, что усиливает позитивные ожидания на следующий год, добавляет он. При этом господин Тимошин не считает американский фондовый рынок перегретым. Текущие оценки остаются функцией ожиданий по прибыли, а также отражают структурные сдвиги в технологическом секторе, поясняет он, поэтому средние исторические мультипликаторы нельзя рассматривать как справедливую точку отсчета. По его оценке, справедливый форвардный мультипликатор P/E на конец 2026 года составляет 22,3x, что предполагает потенциал движения индекса S&P 500 в район 7500 пунктов по итогам следующего года.

«В случае, если глобальная торговая напряженность сохранится либо усилится, устойчивее будут компании, ориентированные на внутренние рынки и с преимущественно локализованной производственной базой, то есть в меньшей степени зависящие от международной торговли»,— рассуждает Алина Попцова. Вместе с тем тренд на смягчение ДКП, по ее мнению, играет в пользу секторов, чувствительных к изменению процентных ставок,— финансов, сектора недвижимости, промышленности, компаний малой капитализации. «Качественные истории в ИТ-секторе, несмотря на высокие оценки, по-прежнему представляют интерес за счет углубления внедрения ИИ-технологий»,— добавляет она.

Георгий Маса Тимошин считает, что инвесторам стоит постепенно наращивать позиции в бумагах эмитентов, работающих в чувствительных к процентным ставкам нишах. Это потребительское финансирование, товары длительного пользования (включая текстиль, одежду и предметы роскоши), жилищное строительство и инвестиционные фонды недвижимости. Кроме того, по его мнению, малые компании также могут стать ключевыми бенефициарами смягчения ДКП: высокая доля кратко- и среднесрочной задолженности, потенциальная нормализация динамики ВВП, выход из рецессии прибылей и отдельные фискальные меры создают благоприятный фон для сильной динамики этого сегмента в 2026 году. В целом же во Freedom Finance Global предпочитают повышенный вес в портфеле секторов ИТ, здравоохранения, финансов, промышленности и коммунальных сервисов.

