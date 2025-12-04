Как штрафуют судей, прокуроров и парламентариев

Привлечение к административной, как и к уголовной ответственности спецсубъектов регулируется особыми порядками, установленными федеральными законами (ФЗ).

Согласно ст. 16 ФЗ от 26.06.1992, судья неприкосновенен. Неприкосновенны его личность, жилые и служебные помещения, транспортные средства, документы, иное имущество, тайна переписки. Решение по вопросу о привлечении судьи к административной ответственности принимается коллегией в составе трех судей ВС РФ (или другого суда, в зависимости от уровня и типа юрисдикции) по представлению генпрокурора РФ. Задержанный по подозрению в совершении преступления или по иному основанию судья после установления его личности должен быть освобожден. Личный досмотр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ в целях обеспечения безопасности других людей.

Согласно ст. 42 ФЗ от 28.10.2010, проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, является исключительной компетенцией органов прокуратуры. Результатом проверки может быть возбуждение дела по административному правонарушению. Также не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора, досмотр вещей и транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено ФЗ для обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления.

Согласно ст. 19 ФЗ от 08.05.1994, сенаторы и депутаты обладают неприкосновенностью. Без согласия соответствующей палаты Федерального собрания они не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, а также не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) или допросу. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению генпрокурора РФ Госдумой или Совфедом.