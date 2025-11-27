Путин: боевые действия завершатся, когда ВСУ уйдут с подконтрольных им земель на Донбассе

Боевые действия на Украине прекратятся, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут занимаемые ими территории на Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем»,— пояснил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ. По поводу положения вооруженных сил России господин Путин уточнил, что Красноармейск и Димитров в Донецкой народной республике уже окружены.

Президент также не исключил «обвала» фронта ВСУ в Запорожской области. По его словам, российские военнослужащие постепенно пробиваются в северную часть региона, подошли к Гуляйполю и пойдут дальше.

Согласно сегодняшней сводке Минобороны, в Димитрове «зачищено» уже 117 зданий. Штурмовые отряды продолжают продвигаться в микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части Димитрова. В Красноармейске продвижение российских войск происходит по северному направлению в микрорайонах Центральный и Динас.