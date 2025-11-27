Путин: Россия обсудит с США вопрос о ядерных испытаниях

Президент России Владимир Путин заявил, что на ближайших переговорах с США российская сторона поставит вопрос о подготовке к ядерным испытаниям. По его словам, он уже поручил собрать дополнительную информацию о действиях Вашингтона в этом направлении и проанализировать ситуацию.

«Да, если это возникнет и, собственно, даже если не возникнет, мы, конечно, поставим этот вопрос, потому что, разумеется, и США — это понятно, и для нас это ясно — подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени, и мы не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще полтора года будем к этому готовиться»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Президент США Дональд Трамп говорил о необходимости провести ядерные испытания, поскольку таковые якобы проводят и другие страны, включая Россию и Китай. 5 ноября на совещании с Совбезом Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний, но, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия».

Лусине Баласян