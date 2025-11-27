Путин об утечке разговора Уиткоффа и Ушакова: это уголовное наказание

Президент России Владимир Путин заявил, что стенограмма разговора его помощника Юрия Ушакова и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа может оказаться фейком. Так или иначе, по его словам, прослушивать такие разговоры — уголовное наказание.

«У нас нельзя подслушивать. Дело не в нас. Дело в том, как идет борьба мнений у коллективного запада и США по поводу того, что нужно делать, чтобы прекратить боевые действия»,— заявил президент на пресс-подходе в Бишкеке.

Агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Стива Уиткоффа и Юрия Ушакова, состоявшегося 14 октября. Согласно публикации, они обсуждали, как телефонный разговор лидеров России и США может помочь в урегулировании конфликта на Украине, и упомянули возможность разработать мирный план из примерно 20 пунктов. В Кремле заявили, что подобные утечки могли быть нацелены на то, чтобы помешать усилиям по урегулированию.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы''».

Лусине Баласян