Путин: конфискация российских активов в Европе будет воровством

Конфискация российских активов Европой будет воровством чужой собственности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это может резко снизить доверие к ЕС. Россия готовит ответные меры, добавил президент.

«Правительство РФ по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет (конфискация активов.—“Ъ”)»,— заявил Путин на пресс-подходе во время своей поездки в Киргизию.

Российский президент добавил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы. На фоне непростой экономической ситуации это будет непростое испытание, отметил он.

Вчера Reuters сообщило, что ЕС ускорил работу по поиску вариантов использования замороженных российских активов с учетом негативной позиции Бельгии.

17 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу использовать доходы от активов на погашение кредита Украины от стран G7 в размере €45 млрд. Сейчас европейские страны могут распоряжаться только процентами, которые генерируют активы РФ.