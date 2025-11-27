Путин назвал чушью утверждения об «опале» Лаврова

Утверждения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «попал в опалу», — чушь, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Чушь какая. Ни в какую опалу Лавров не попал. У него свой график работы»,— заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. По его словам, сейчас Сергей Лавров готовится ко встрече с партнерами из США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также опроверг эти слухи, заявив, что у господина Лаврова «все нормально». Эти заявления последовали после публикаций The Economic Times и The Independent, которые утверждали, что Сергей Лавров якобы «впал в немилость» из-за отмененного саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, планировавшегося в Будапеште. Западные СМИ утверждали, что саммит отменили после телефонного разговора Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Сергей Лавров и Марко Рубио созвонились 20 октября. На следующий день CNN со ссылкой на источник сообщил, что после этого звонка в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на украинское урегулирование. 5 ноября Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, из членов которого отсутствовал только глава российского МИДа. Тогда источник «Ъ» сообщил, что министр «согласованно отсутствовал».