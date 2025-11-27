Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин назвал чушью утверждения об «опале» Лаврова

Утверждения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «попал в опалу», — чушь, заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Чушь какая. Ни в какую опалу Лавров не попал. У него свой график работы»,— заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. По его словам, сейчас Сергей Лавров готовится ко встрече с партнерами из США.

Путин о главной ошибке Украины, мирном плане США, «сливе» беседы с Уиткоффом и нападении на Европу

Читать далее

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также опроверг эти слухи, заявив, что у господина Лаврова «все нормально». Эти заявления последовали после публикаций The Economic Times и The Independent, которые утверждали, что Сергей Лавров якобы «впал в немилость» из-за отмененного саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, планировавшегося в Будапеште. Западные СМИ утверждали, что саммит отменили после телефонного разговора Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Сергей Лавров и Марко Рубио созвонились 20 октября. На следующий день CNN со ссылкой на источник сообщил, что после этого звонка в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на украинское урегулирование. 5 ноября Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, из членов которого отсутствовал только глава российского МИДа. Тогда источник «Ъ» сообщил, что министр «согласованно отсутствовал».

Фотогалерея

Шеф российской дипломатии

Предыдущая фотография
«Глобальная многополярность должна опираться не на жесткое соотношение сил, а на выверенный баланс интересов» &lt;BR>На фото: на открытии генконсульства РФ на острове Пхукет, 2023 год

«Глобальная многополярность должна опираться не на жесткое соотношение сил, а на выверенный баланс интересов»
На фото: на открытии генконсульства РФ на острове Пхукет, 2023 год

Фото: Пресс-служба МИД России

«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом» &lt;br>На фото: с главой администрации президента РФ Дмитрием Медведевым, 2004 год

«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом»
На фото: с главой администрации президента РФ Дмитрием Медведевым, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Мы Европу потерять не можем. Европа без России не Европа, Россия не раз спасала Европу от самой Европы» &lt;br>На фото: на заседании Совета федерации, 2005 год

«Мы Европу потерять не можем. Европа без России не Европа, Россия не раз спасала Европу от самой Европы»
На фото: на заседании Совета федерации, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Произошло самоопределение народа (присоединение Крыма к России.— &quot;Ъ&quot;) на основе многовековой истории. Мы можем это обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались... Можно, конечно, над этим смеяться. Ну тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех, говорят, продлевает жизнь» &lt;br>На фото: с Владимиром Путиным на праздновании 60-летия Победы, 2005 год

«Произошло самоопределение народа (присоединение Крыма к России.— "Ъ") на основе многовековой истории. Мы можем это обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались... Можно, конечно, над этим смеяться. Ну тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех, говорят, продлевает жизнь»
На фото: с Владимиром Путиным на праздновании 60-летия Победы, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей, потому что древнейшая профессия все-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться» &lt;br>На фото: на благотворительном матче «Под флагом добра», 2006 год

«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей, потому что древнейшая профессия все-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться»
На фото: на благотворительном матче «Под флагом добра», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику &quot;с нами или против нас&quot;. Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики &quot;свой-чужой&quot; на нашем общем пространстве оказались безрезультатными» &lt;br>На фото: на пресс-конференции в пресс-центре МИД, 2006 год

«Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными»
На фото: на пресс-конференции в пресс-центре МИД, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс» &lt;br>На фото: в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево, 2007 год

«Как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс»
На фото: в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«У меня главный вопрос. Почему обвинения в первую очередь сообщаются СМИ? Если у вас есть сомнения, нормальные вежливые люди задают прямые вопросы. Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ» &lt;br>На фото: с президентом РФ Дмитрием Медведевым, 2008 год

«У меня главный вопрос. Почему обвинения в первую очередь сообщаются СМИ? Если у вас есть сомнения, нормальные вежливые люди задают прямые вопросы. Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ»
На фото: с президентом РФ Дмитрием Медведевым, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду» (о замечании японского коллеги, который отметил, что глава российского МИД привез в Токио снег) &lt;br>На фото: во время официального визита президента РФ в Киргизию, 2012 год

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду» (о замечании японского коллеги, который отметил, что глава российского МИД привез в Токио снег)
На фото: во время официального визита президента РФ в Киргизию, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Кому-то не нравится, что мы не торгуем своим суверенитетом, но иначе быть не может» &lt;br>На фото: с Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 2012 год

«Кому-то не нравится, что мы не торгуем своим суверенитетом, но иначе быть не может»
На фото: с Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Мы не будем шантажировать, мы не будем угрожать. Мы все-таки вежливые люди» &lt;br>На фото: с Владимиром Путиным на пятом заседании Российско-Украинской межгосударственной комиссии, 2012 год

«Мы не будем шантажировать, мы не будем угрожать. Мы все-таки вежливые люди»
На фото: с Владимиром Путиным на пятом заседании Российско-Украинской межгосударственной комиссии, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнерству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию надо помнить, что наши союзники — армия, флот и воздушно-космические силы» &lt;br>На фото: перед началом встречи президента РФ с наследным принцем Абу-Даби, 2012 год

«Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнерству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию надо помнить, что наши союзники — армия, флот и воздушно-космические силы»
На фото: перед началом встречи президента РФ с наследным принцем Абу-Даби, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Гарри Трумэну: &quot;Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием&quot;» &lt;br>На фото: на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2014 году

«Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Гарри Трумэну: "Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием"»
На фото: на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Наши дипломаты привыкли видеть в трудностях стимул к творческой деятельности» &lt;br>На фото: с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом РФ Владимиром Путиным, 2015 год

«Наши дипломаты привыкли видеть в трудностях стимул к творческой деятельности»
На фото: с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом РФ Владимиром Путиным, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился» &lt;br>На фото: на церемонии вручения государственных наград, 2015 год

«Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился»
На фото: на церемонии вручения государственных наград, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Это же как родина, ее не выбирают. Раз у тебя сердце запало на любимую команду, надо оставаться с ней всегда» &lt;br>На фото: на заседании совета глав государств-участников СНГ, 2015 год

«Это же как родина, ее не выбирают. Раз у тебя сердце запало на любимую команду, надо оставаться с ней всегда»
На фото: на заседании совета глав государств-участников СНГ, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится» &lt;br>На фото: на водной трассе регионального центра гребного слалома в Новгородской области, 2015 год

«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится»
На фото: на водной трассе регионального центра гребного слалома в Новгородской области, 2015 год

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Госсекретарю США Джону Керри (на фото слева, 2016 год): «Если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться»

Госсекретарю США Джону Керри (на фото слева, 2016 год): «Если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит» &lt;br>На фото: на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем, 2017 год

«Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит»
На фото: на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«США успокоит только полное уничтожение ракет, пусковых установок и всего сопряженного оборудования под американским контролем. Это достаточно хамская позиция» &lt;br>На фото: перед встречей президента РФ с президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, 2017 год

«США успокоит только полное уничтожение ракет, пусковых установок и всего сопряженного оборудования под американским контролем. Это достаточно хамская позиция»
На фото: перед встречей президента РФ с президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, если (западные страны.— &quot;Ъ&quot;) будут опускать железный занавес, ненароком могут себе что-нибудь прищемить» &lt;br>На фото: на встрече президента РФ с главами государств Ирана и Турции, 2017 год

«Сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, если (западные страны.— "Ъ") будут опускать железный занавес, ненароком могут себе что-нибудь прищемить»
На фото: на встрече президента РФ с главами государств Ирана и Турции, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь — не пей» (в ответ на нецензурные высказывания в адрес российского руководства со стороны главы МИД Украины Андрея Дещицы) &lt;br>На фото: в Доме приемов МИД России, 2018 год

«Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь — не пей» (в ответ на нецензурные высказывания в адрес российского руководства со стороны главы МИД Украины Андрея Дещицы)
На фото: в Доме приемов МИД России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

«Что касается Украины, я уже, честно говоря, устал следить за тем, какие договоренности принимаются в Евросоюзе, какие сроки назначаются для очередного рассмотрения очередных черных, или там серых, или другого цвета списков» &lt;br>На фото: в Доме приемов МИД России, 2018 год

«Что касается Украины, я уже, честно говоря, устал следить за тем, какие договоренности принимаются в Евросоюзе, какие сроки назначаются для очередного рассмотрения очередных черных, или там серых, или другого цвета списков»
На фото: в Доме приемов МИД России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин

«Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они &quot;поймать рыбу в мутной воде&quot;: иракская агрессия, ливийская &quot;авантюра&quot; или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана» &lt;br>На фото: перед началом парада, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 2018 год

«Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они "поймать рыбу в мутной воде": иракская агрессия, ливийская "авантюра" или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана»
На фото: перед началом парада, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Англосаксы и коллективный Запад стараются любой ценой навязать свой диктат, чтобы и дальше контролировать внешние условия развития человечества ради своего господства во всем мире» &lt;br>На фото: на церемонии инаугурации международной программы «Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества», 2022 год

«Англосаксы и коллективный Запад стараются любой ценой навязать свой диктат, чтобы и дальше контролировать внешние условия развития человечества ради своего господства во всем мире»
На фото: на церемонии инаугурации международной программы «Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества», 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тысяч долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства» &lt;br>На фото: во время рабочей поездки в Турцию, 2022 год

«Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тысяч долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства»
На фото: во время рабочей поездки в Турцию, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Серьезные, уважающие себя страны никогда не позволят разговаривать с собой на основе ультиматумов и будут добиваться только равноправного диалога для рассмотрения любых вопросов» &lt;br>На фото: с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, 2022 год

«Серьезные, уважающие себя страны никогда не позволят разговаривать с собой на основе ультиматумов и будут добиваться только равноправного диалога для рассмотрения любых вопросов»
На фото: с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, 2022 год

Фото: Пресс-служба МИД России

«ОБСЕ создавалась для того, чтобы каждый был услышан и чтобы ни одна страна не ощущала себя исключенной из общего процесса. Но сейчас это все перевернуто с ног на голову, Запад делает именно то, против чего создавалась ОБСЕ: он роет разделительные линии. Ну а там, где копают, там можно кого-то похоронить» &lt;br>На фото: на встрече с преподавателями и студентами Балтийского федерального университета в Калининграде, 2021 год

«ОБСЕ создавалась для того, чтобы каждый был услышан и чтобы ни одна страна не ощущала себя исключенной из общего процесса. Но сейчас это все перевернуто с ног на голову, Запад делает именно то, против чего создавалась ОБСЕ: он роет разделительные линии. Ну а там, где копают, там можно кого-то похоронить»
На фото: на встрече с преподавателями и студентами Балтийского федерального университета в Калининграде, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – пацан сказал – пацан сделал. По крайней мере, понятия должны соблюдаться и на международном уровне» (о требованиях гарантий безопасности для РФ со стороны США и НАТО) &lt;br>На фото: с президентом Боливии Луисом Арсе (справа) на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 2021 год

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – пацан сказал – пацан сделал. По крайней мере, понятия должны соблюдаться и на международном уровне» (о требованиях гарантий безопасности для РФ со стороны США и НАТО)
На фото: с президентом Боливии Луисом Арсе (справа) на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 2021 год

Фото: Пресс-служба МИД России

«США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину &quot;по доверенности&quot; ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — окончательного решения &quot;русского вопроса&quot;. Гитлер хотел окончательно решить &quot;еврейский вопрос&quot;» &lt;br>На фото: на переговорах с министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой, 2022 год

«США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину "по доверенности" ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — окончательного решения "русского вопроса". Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос"»
На фото: на переговорах с министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Противостояние западному диктату уже восстановилось в лице поднимающихся новых экономик, финансовых центров в Китае, Индии, АСЕАН, арабском мире, сообществе латиноамериканских и карибских государств, России вместе с ее союзниками по ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС» &lt;br>На фото: на встрече глав МИД в формате Россия—АСЕАН в Пномпене, 2022 год

«Противостояние западному диктату уже восстановилось в лице поднимающихся новых экономик, финансовых центров в Китае, Индии, АСЕАН, арабском мире, сообществе латиноамериканских и карибских государств, России вместе с ее союзниками по ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС»
На фото: на встрече глав МИД в формате Россия—АСЕАН в Пномпене, 2022 год

Фото: Пресс-служба МИД России

«Дипломатическое хамство становится привычным» &lt;br>На фото: на церемонии открытия выставки архивных документов, приуроченной к 50-летию военного государственного переворота в Чили, 2023 год

«Дипломатическое хамство становится привычным»
На фото: на церемонии открытия выставки архивных документов, приуроченной к 50-летию военного государственного переворота в Чили, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Запад одурманен своим величием, своей безнаказанностью, своим самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира. Такое самомнение — презренное отношение ко всему остальному миру» &lt;br>На фото: на учредительном форуме неформального международного движения «За свободу наций!», 2024 год

«Запад одурманен своим величием, своей безнаказанностью, своим самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира. Такое самомнение — презренное отношение ко всему остальному миру»
На фото: на учредительном форуме неформального международного движения «За свободу наций!», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

«Для того чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны, а именно с этих слов начинается Устав ООН, было важно осознавать, почему стали возможны ужасы Второй мировой. Нюрнбергский трибунал дал неоспоримые правовые оценки в отношении нацизма. Этот процесс стал примером глубокого, всестороннего осмысления юридической, нравственной идеологии и практики нацизма как первопричины трагедии мирового конфликта» &lt;BR>На фото: на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории «Сириус», 2024 год

«Для того чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны, а именно с этих слов начинается Устав ООН, было важно осознавать, почему стали возможны ужасы Второй мировой. Нюрнбергский трибунал дал неоспоримые правовые оценки в отношении нацизма. Этот процесс стал примером глубокого, всестороннего осмысления юридической, нравственной идеологии и практики нацизма как первопричины трагедии мирового конфликта»
На фото: на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории «Сириус», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

«Мы наблюдаем сегодня диктат протекционизма, использование санкций, экстерриториального эффекта. Поэтому мы делаем ставку на работу с нашими партнерами» &lt;BR>На фото: с зампредом правительства Денисом Мантуровым перед встречей президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, 2024 год

«Мы наблюдаем сегодня диктат протекционизма, использование санкций, экстерриториального эффекта. Поэтому мы делаем ставку на работу с нашими партнерами»
На фото: с зампредом правительства Денисом Мантуровым перед встречей президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: &quot;Хочешь мира — готовься к войне&quot;. Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: &quot;Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать&quot;» &lt;BR>На фото: на во время встречи президента Владимира Путина с руководством МИДа, 2024 год

«Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать"»
На фото: на во время встречи президента Владимира Путина с руководством МИДа, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны» &lt;BR>На фото: на переговорах с министром африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясином Фаллом, 2024 год

«Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны»
На фото: на переговорах с министром африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясином Фаллом, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет» &lt;BR>На фото: в Улан-Баторе во время визита президента Владимира Путина в Монголию, 2024 год

«США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет»
На фото: в Улан-Баторе во время визита президента Владимира Путина в Монголию, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Тут шутят про наши &quot;красные линии&quot;. Не надо шутить про наши &quot;красные линии&quot;. И они (американские власти.— &quot;Ъ&quot;) прекрасно знают, где они проходят» &lt;br>На фото: на конгрессе «Вместе с Россией» с патриархом Кириллом, 2024 год

«Тут шутят про наши "красные линии". Не надо шутить про наши "красные линии". И они (американские власти.— "Ъ") прекрасно знают, где они проходят»
На фото: на конгрессе «Вместе с Россией» с патриархом Кириллом, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Американцы и Запад в целом любят отменять все то, что не отвечает их интересам» &lt;BR>На фото: на пленарном заседании Госдумы, 2025 год

«Американцы и Запад в целом любят отменять все то, что не отвечает их интересам»
На фото: на пленарном заседании Госдумы, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!» &lt;BR>На фото: во время встречи руководства Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества, 2025 год

«Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!»
На фото: во время встречи руководства Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Хунта — это и есть западное детище, плоть от плоти. Именно та модель, за которую США и их куклы цепляются как за единственно подходящую, и породила украинский фашизм. Снова сон разума» &lt;BR>На фото: на встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле, 2025 год

«Хунта — это и есть западное детище, плоть от плоти. Именно та модель, за которую США и их куклы цепляются как за единственно подходящую, и породила украинский фашизм. Снова сон разума»
На фото: на встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Не было бы Крыма и юго-востока Украины, Запад придумал бы что-нибудь еще. Поставлена цель: любой ценой вывести Россию из равновесия. Задача сформулирована давно» &lt;BR>На фото: на вручении государственных наград в Кремле, 2025 год

«Не было бы Крыма и юго-востока Украины, Запад придумал бы что-нибудь еще. Поставлена цель: любой ценой вывести Россию из равновесия. Задача сформулирована давно»
На фото: на вручении государственных наград в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Современные союзы должны быть гибкими» &lt;BR>На фото: с зампредом правительства Александром Новаком (в центре) и министром обороны Андреем Белоусовым перед началом российско-сирийских переговоров в Кремле, 2025 год

«Современные союзы должны быть гибкими»
На фото: с зампредом правительства Александром Новаком (в центре) и министром обороны Андреем Белоусовым перед началом российско-сирийских переговоров в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 44

«Глобальная многополярность должна опираться не на жесткое соотношение сил, а на выверенный баланс интересов»
На фото: на открытии генконсульства РФ на острове Пхукет, 2023 год

Фото: Пресс-служба МИД России

«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом»
На фото: с главой администрации президента РФ Дмитрием Медведевым, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Мы Европу потерять не можем. Европа без России не Европа, Россия не раз спасала Европу от самой Европы»
На фото: на заседании Совета федерации, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Произошло самоопределение народа (присоединение Крыма к России.— "Ъ") на основе многовековой истории. Мы можем это обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались... Можно, конечно, над этим смеяться. Ну тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех, говорят, продлевает жизнь»
На фото: с Владимиром Путиным на праздновании 60-летия Победы, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей, потому что древнейшая профессия все-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться»
На фото: на благотворительном матче «Под флагом добра», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными»
На фото: на пресс-конференции в пресс-центре МИД, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс»
На фото: в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«У меня главный вопрос. Почему обвинения в первую очередь сообщаются СМИ? Если у вас есть сомнения, нормальные вежливые люди задают прямые вопросы. Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ»
На фото: с президентом РФ Дмитрием Медведевым, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду» (о замечании японского коллеги, который отметил, что глава российского МИД привез в Токио снег)
На фото: во время официального визита президента РФ в Киргизию, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Кому-то не нравится, что мы не торгуем своим суверенитетом, но иначе быть не может»
На фото: с Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Мы не будем шантажировать, мы не будем угрожать. Мы все-таки вежливые люди»
На фото: с Владимиром Путиным на пятом заседании Российско-Украинской межгосударственной комиссии, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнерству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию надо помнить, что наши союзники — армия, флот и воздушно-космические силы»
На фото: перед началом встречи президента РФ с наследным принцем Абу-Даби, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Гарри Трумэну: "Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием"»
На фото: на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Наши дипломаты привыкли видеть в трудностях стимул к творческой деятельности»
На фото: с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом РФ Владимиром Путиным, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился»
На фото: на церемонии вручения государственных наград, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Это же как родина, ее не выбирают. Раз у тебя сердце запало на любимую команду, надо оставаться с ней всегда»
На фото: на заседании совета глав государств-участников СНГ, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится»
На фото: на водной трассе регионального центра гребного слалома в Новгородской области, 2015 год

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Госсекретарю США Джону Керри (на фото слева, 2016 год): «Если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит»
На фото: на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«США успокоит только полное уничтожение ракет, пусковых установок и всего сопряженного оборудования под американским контролем. Это достаточно хамская позиция»
На фото: перед встречей президента РФ с президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, если (западные страны.— "Ъ") будут опускать железный занавес, ненароком могут себе что-нибудь прищемить»
На фото: на встрече президента РФ с главами государств Ирана и Турции, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь — не пей» (в ответ на нецензурные высказывания в адрес российского руководства со стороны главы МИД Украины Андрея Дещицы)
На фото: в Доме приемов МИД России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

«Что касается Украины, я уже, честно говоря, устал следить за тем, какие договоренности принимаются в Евросоюзе, какие сроки назначаются для очередного рассмотрения очередных черных, или там серых, или другого цвета списков»
На фото: в Доме приемов МИД России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин

«Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они "поймать рыбу в мутной воде": иракская агрессия, ливийская "авантюра" или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана»
На фото: перед началом парада, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Англосаксы и коллективный Запад стараются любой ценой навязать свой диктат, чтобы и дальше контролировать внешние условия развития человечества ради своего господства во всем мире»
На фото: на церемонии инаугурации международной программы «Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества», 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тысяч долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства»
На фото: во время рабочей поездки в Турцию, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Серьезные, уважающие себя страны никогда не позволят разговаривать с собой на основе ультиматумов и будут добиваться только равноправного диалога для рассмотрения любых вопросов»
На фото: с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, 2022 год

Фото: Пресс-служба МИД России

«ОБСЕ создавалась для того, чтобы каждый был услышан и чтобы ни одна страна не ощущала себя исключенной из общего процесса. Но сейчас это все перевернуто с ног на голову, Запад делает именно то, против чего создавалась ОБСЕ: он роет разделительные линии. Ну а там, где копают, там можно кого-то похоронить»
На фото: на встрече с преподавателями и студентами Балтийского федерального университета в Калининграде, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – пацан сказал – пацан сделал. По крайней мере, понятия должны соблюдаться и на международном уровне» (о требованиях гарантий безопасности для РФ со стороны США и НАТО)
На фото: с президентом Боливии Луисом Арсе (справа) на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 2021 год

Фото: Пресс-служба МИД России

«США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину "по доверенности" ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — окончательного решения "русского вопроса". Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос"»
На фото: на переговорах с министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Противостояние западному диктату уже восстановилось в лице поднимающихся новых экономик, финансовых центров в Китае, Индии, АСЕАН, арабском мире, сообществе латиноамериканских и карибских государств, России вместе с ее союзниками по ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС»
На фото: на встрече глав МИД в формате Россия—АСЕАН в Пномпене, 2022 год

Фото: Пресс-служба МИД России

«Дипломатическое хамство становится привычным»
На фото: на церемонии открытия выставки архивных документов, приуроченной к 50-летию военного государственного переворота в Чили, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Запад одурманен своим величием, своей безнаказанностью, своим самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира. Такое самомнение — презренное отношение ко всему остальному миру»
На фото: на учредительном форуме неформального международного движения «За свободу наций!», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

«Для того чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны, а именно с этих слов начинается Устав ООН, было важно осознавать, почему стали возможны ужасы Второй мировой. Нюрнбергский трибунал дал неоспоримые правовые оценки в отношении нацизма. Этот процесс стал примером глубокого, всестороннего осмысления юридической, нравственной идеологии и практики нацизма как первопричины трагедии мирового конфликта»
На фото: на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории «Сириус», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

«Мы наблюдаем сегодня диктат протекционизма, использование санкций, экстерриториального эффекта. Поэтому мы делаем ставку на работу с нашими партнерами»
На фото: с зампредом правительства Денисом Мантуровым перед встречей президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать"»
На фото: на во время встречи президента Владимира Путина с руководством МИДа, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны»
На фото: на переговорах с министром африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясином Фаллом, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет»
На фото: в Улан-Баторе во время визита президента Владимира Путина в Монголию, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Тут шутят про наши "красные линии". Не надо шутить про наши "красные линии". И они (американские власти.— "Ъ") прекрасно знают, где они проходят»
На фото: на конгрессе «Вместе с Россией» с патриархом Кириллом, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Американцы и Запад в целом любят отменять все то, что не отвечает их интересам»
На фото: на пленарном заседании Госдумы, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!»
На фото: во время встречи руководства Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Хунта — это и есть западное детище, плоть от плоти. Именно та модель, за которую США и их куклы цепляются как за единственно подходящую, и породила украинский фашизм. Снова сон разума»
На фото: на встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Не было бы Крыма и юго-востока Украины, Запад придумал бы что-нибудь еще. Поставлена цель: любой ценой вывести Россию из равновесия. Задача сформулирована давно»
На фото: на вручении государственных наград в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Современные союзы должны быть гибкими»
На фото: с зампредом правительства Александром Новаком (в центре) и министром обороны Андреем Белоусовым перед началом российско-сирийских переговоров в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все