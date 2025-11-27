Владимир Путин рассказал, готова ли Россия вернуться в G8

Россия не отказывалась от контактов со странами «Группы семи» (G7), однако никаких официальных приглашений присоединиться к объединению России от бывших партнеров по G8 не поступало. Об этом президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова в Бишкеке.

Комментируя новости о том, что европейцы якобы готовы предложить Москве вернуться к партнерству по линии G7, Владимир Путин заявил, что Россия «никогда не отказывается от контактов» и «всегда открыта для взаимодействия».

«Но, во-первых, нас туда никто не приглашает,— указал он.— Никаких официальных предложений не слышал, не получал».

«Что касается G7 или G8, мы туда не просились, нас туда когда-то пригласили, и мы там работали. Это такая площадка для согласования некоторых позиций. Обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я же туда перестал ездить – вы не заметили? Поэтому когда события на Украине начались, нам сказали: "Мы вас там не ждем"»,— рассказал президент. И добавил: «И слава богу».

Агентство Reuters 23 ноября передавало, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в G8). В тот же день канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Россией в рамках этого формата.

Анастасия Домбицкая