Путин: ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии

Президент Владимир Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не несет угрозы другим государствам, однако обязана быть готова к отражению возможной агрессии в отношении стран-участниц.

«Все отдают себе отчет, что в современных условиях надо плотнее работать друг с другом, мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран»,— сказал Владимир Путин на пресс-подходе во время своей поездки в Киргизию.

Визит российского президента в Киргизию проходит с 25 по 27 ноября. Сегодня он прибыл в правительственную резиденцию «Ынтымак ордо», где прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. У входа российского лидера встретил президент Киргизии Садыр Жапаров, который в данный момент возглавляет совет. Накануне Владимир Путин провел отдельные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с Александром Лукашенко.

Подробности — в репортажах Андрея Колесникова «Утечки на букву "У"» и «Александр Лукашенко взял все Мински на себя».