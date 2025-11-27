Путин: американская делегация посетит Москву на следующей неделе

Президент России Владимир Путин сообщил, что американская делегация должна приехать в Москву в первой половине следующей недели. Об этом он рассказал на пресс-подходе во время своей поездки в Киргизию.

«Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине.— “Ъ”) для обсуждения»,— сказал господин Путин. Российский президент отметил, что состав делегации из США определит его американский коллега Дональд Трамп. Со стороны России в переговорах будут участвовать Владимир Мединский, Юрий Ушаков и представители МИД.

Владимир Путин сообщил, что США пока не передавали России проекты мирного договора по Украине. При этом Москва получила набор вопросов, которые предлагалось обсудить. «После переговоров в Женеве Украины и США, они между собой решили, что все эти 28 пунктов надо разделить на четыре составляющие, нам все это было передано, в целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей»,— сказал президент.

Официально США пока не раскрывают детали плана. Дональд Трамп упомянул, что концепцию мирного урегулирования сократили с 28 до 22 пунктов. Он уверяет, что американские переговорщики добились прогресса в переговорах с Москвой и Киевом. По данным Politico, в урезанном варианте не оказалось требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России», и были убраны все «деликатные» территориальные вопросы.

