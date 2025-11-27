Путин назвал неожиданными санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Президент России Владимир Путин не ожидал, что США введут против российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» санкции. Такое решение Белого дома показалось спонтанным, поскольку конфликтов между Москвой и Вашингтоном после переговоров на Аляске не было. Об этом российский президент сказал на пресс-походе во время своей поездки в Киргизию.

«Во время переговоров у нас сложилось мнение, что у нас было понимание с США и что нужно сделать, чтобы прекратить боевые действия. Мы оставались на платформе Анкориджа и вдруг США объявляют о санкциях. Я даже не понял, а что происходит-то»,— сказал господин Путин.

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Вскоре ЛУКОЙЛ объявил о поиске покупателя для своих зарубежных активов. В обзоре Банка России отметили, что нефть российской марки Urals подешевела до 23% в ноябре относительно эталона Brent.