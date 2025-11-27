Путин назвал статус Крыма и Донбасса ключевым моментом в переговорах с США

Для России статус Крыма и Донбасса — один из ключевых аспектов в переговорах с США по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, как он относится к возможному признанию американской стороной Крыма и Донбасса российскими де-факто, но не де-юре.

«Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.— Это один из ключевых моментов».

Первая редакция нового плана США из 28 пунктов, которую опубликовал Axios, предполагала признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Позднее Politico со ссылкой на источники сообщало, что в переработанном после контактов США с европейцами и Украиной документе отсутствует требование о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России». Издание также писало, что из плана убрали «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

Анастасия Домбицкая