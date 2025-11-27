Путин счел бессмысленным подписывать какие-либо документы с властями Украины

Граждане Украины совершили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы президента. С нынешним руководством страны какие-либо документы подписывать бессмысленно, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы хотим договориться с Украиной, но сейчас это невозможно практически, невозможно юридически. Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано»,— пояснил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ.

Действующим украинским властям, убежден Владимир Путин, сложно рассчитывать на победу на выборах без подтасовок. Президент напомнил, что продлевать свои полномочия в условиях военного положения может только Верховная рада Украины, руководитель страны таких прав не имеет.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Новые президентские выборы на Украине не проводили из-за военного положения, которое действует в стране с февраля 2022 года. Согласно резолюции от февраля 2025-го, господин Зеленский может находиться на посту президента до вступления в должность новоизбранного главы государства. Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно ставил под сомнение легитимность украинского коллеги.