Путин: представитель США неожиданно появился на встрече в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин заявил, что появление представителя США на встрече в Абу-Даби, где изначально планировались переговоры спецслужб РФ и Украины, стало неожиданностью. По словам российского лидера, сам он узнал об этом только после прилета в Бишкек.

Как пояснил президент, в Абу-Даби 25 ноября по инициативе Украины проходила встреча по линии спецслужб, на ней присутствовал в том числе «один из руководителей ФСБ России».

«Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США, для нас это было несколько неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов. Вступил в контакт с представителем России и задался вопросом о том, что, может быть, не стоит ждать следующей недели для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на этой неделе»,— рассказал Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Источник агентства Axios говорил, что украинскую делегацию в Абу-Даби возглавлял руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. В тот же день — 25 ноября — туда прибыл министр Армии США Дэн Дрисколл, что «изменило планы обеих сорон», писал портал. По данным СМИ, представитель Пентагона прибыл для обсуждения мирного плана США по Украине.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мирный план распадается на пункты».

Лусине Баласян