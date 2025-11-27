Путин: продвижение российской группировки «Восток» может привести к обвалу фронта для ВСУ

Продолжающееся продвижение российской группировки войск «Восток» на севере Запорожской области может привести к обвалу фронта для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как объяснил президент, сейчас российская группировка «Днепр» уперлась в укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, который подготавливали с 2014 года. Однако севернее подразделения «Восточной» группировки «проломили оборону противника» и обходят украинский укрепрайон, двигаясь вдоль границы с Днепропетровской областью.

Президент заявил, что на данный момент группировка «Восток» находится в 1,5-2 км от города Гуляйполе — еще одного «важного логистического пункта ВСУ».

Владимир Путин подчеркнул: успехи есть и на других участках фронта: российские войска контролируют 70% территории Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. К северо-востоку от него в городе Северск армия России, по словам президента, контролирует 1,7 тыс. из 8 тыс. зданий.

«Волчанск почти полностью в наших руках»,— прокомментировал Владимир Путин успехи Вооруженных сил РФ на харьковском направлении.

Степан Мельчаков