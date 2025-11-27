Путин поручил МИД России и Мединскому далее заниматься переговорами по Украине

В переговорный процесс по украинскому урегулированию будут вовлечены МИД России, помощник президента РФ Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на фоне возобновления контактов России и США говорил, что Белоруссия и Турция — это две страны, которые лучше всего подходят на роль посредников при переговорах российской и украинской сторон. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам господина Лаврова, заинтересован в создании площадки для урегулирования конфликта. От встреч в Стамбуле, указал министр, отказалась Украина, а не Россия.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными. В конце августа Кремль сообщал, что главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров — продолжают контакты.

Анастасия Домбицкая