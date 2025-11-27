Путин рассказал о проблеме с грузами на границе с Казахстаном

Президент России Владимир Путин сообщил, что проблема с грузами на российско-казахстанской границе действительно существует. По его словам, она возникла из-за того, что многие фуры пересекают границы без необходимых документов.

«С тем, что, не буду скрывать, по моему поручению таможенный комитет, и в рамках ЕАЭС наши таможенные органы имеют право на такие действия, начал организовывать такую выборочную проверку на дорогах, — сказал господин Путин на пресс-подходе во время поездки в Киргизию. — Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество грузовиков, фур пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще».

Владимир Путин добавил, что обсудил эту проблему с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Страны договорились сделать все возможное, чтобы грузовики, стоящие в пробке на границе, начали двигаться в Россию.

Между Казахстаном и Россией с сентября стоят пробки из фур. Для борьбы с «серым импортом» российская сторона начала тщательнее осматривать большегрузы и пристальнее изучать декларации. Положения указа президента от 24 октября предполагают, что на территории РФ организуют дополнительные мощности для досмотра фур с импортом.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дорога ясности».