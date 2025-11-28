Сегодня исполняется 95 лет историку литературы, писателю, литературному критику Игорю Золотусскому

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Его поздравляет автор и ведущий телепрограммы «Игра в бисер», заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Фонда Достоевского, писатель, поэт Игорь Волгин:

— Дорогой Игорь Петрович! Пожалуй, ни одну из своих рецензий я не писал с большей охотой, чем отзыв на Вашу книгу о Гоголе для журнала «Новый мир». Судить об этой работе было столь же увлекательно, сколь и читать ее. Впрочем, это относится практически ко всему, что совершили Вы, Игорь Петрович, в своей трудной, прекрасной и неповторимой жизни. Ваши личная и творческая биографии неотделимы от породившего их большого времени, от наших исторических потрясений, от судеб интеллигенции и судеб страны. В своих замечательных книгах, статьях, телепрограммах и фильмах Вы касаетесь болевых точек нашего национального духа, важнейших моментов его падений и взлетов. Старейший из деятелей современной культуры, Вы стали ее оправданием и надеждой. И мы, Ваши преданные читатели, поздравляем Вас с юбилеем, признаемся в любви и желаем здоровья! И еще раз — здоровья! Когда б не знал язык я русский, / А ведал (только и всего!), / Что автор — Игорь Золотусский, / Я б тут же выучил его. / Даль Переделкина туманна. / Писателей — не перечесть. / Но все мы — словно с неба манна — / Спешим Петровича почесть.

