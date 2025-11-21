Объем инвестиций в экономику Новороссийска планируют увеличить до 78 млрд рублей

За пять лет объем накопленных инвестиций в экономику Новороссийска составил 241,3 млрд руб., и в ближайшие годы мэрия планирует увеличивать эти показатели. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По словам Андрея Кравченко, в Новороссийске был зафиксирован значительный рост объема инвестиций в 2024 году, показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. В текущем году, по планам местных властей, инвестиции в бюджет города достигнут 75,7 млрд руб.

Мэр Новороссийска напомнил, что на плановый период 2026-2028 годов в Новороссийске ожидается 9772,9 млн руб. поступлений по налоговым доходам и 687,1 млн руб. по неналоговым. В целом доходы Новороссийска в следующем году должны составить 22,067 млрд руб.

Администрация планирует выделить 11,5 млрд руб. на реализацию муниципальных программ социальной сферы, 8,1 млрд руб. на городское хозяйство и развитие инфраструктуры, 1,6 млрд на развитие отраслей экономики. В прочих сферах расходы запланировали в размере 606,8 млн руб.

София Моисеенко