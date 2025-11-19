Двое жителей Псковской области слили из тепловоза более 400 литров солярки

Сотрудники транспортной полиции Псковской области задержали двух местных жителей в возрасте 29 и 33 лет по подозрению в хищении дизельного топлива на перегоне станций Леменка — Гачки, сообщает пресс-служба ведомства по СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тепловоз, с которого двое жителей Псковской области слили более 400 литров дизельного топлива

Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО Тепловоз, с которого двое жителей Псковской области слили более 400 литров дизельного топлива

Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО

Сотрудники правопорядка установили, что злоумышленники, работая в транспортной организации, в ходе движения тепловоза от станции Луга до станции Дно слили из топливной системы более 400 литров солярки. Жидкость они разлили в 20 канистр объемом по 30 литров. Затем фигуранты дела сбросили канистры в откос ж/д пути, чтобы затем забрать их по окончании смены.

Однако довести умысел до конца молодым людям не удалось. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Андрей Маркелов