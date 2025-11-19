Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО РЖД

— Большая часть трассы ВСМ Москва—Санкт-Петербург пока не покрыта сетями сотовых операторов. Однако бесперебойная связь в высокоскоростном поезде обязательно будет — ее обеспечат новейшие отечественные разработки, в том числе новые виды и стандарты связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Pаместитель генерального директора ОАО РЖД Евгений Чаркин

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД Pаместитель генерального директора ОАО РЖД Евгений Чаркин

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Как предоставить пассажирам высокоскоростного поезда бесперебойный доступ в интернет, мы обсудили в июле 2025 года на заседании Научно-технического совета Минтранса России. Участники заседания поддержали внедрение двух технологий, которые обеспечат беспроводную сеть Wi-Fi в высокоскоростном поезде: TSN Radio-Ethernet и спутниковой связи.

Сочетание двух технологий даст пропускную способность канала передачи данных, необходимую как для доступа пассажиров в сеть Интернет, так и для корректной работы оборудования на борту: мобильных терминалов проводников, биометрической системы распознавания лиц в поезде, кассовых аппаратов в вагоне бистро, вендинговых аппаратов с сувенирами, информационных табло.

Для запуска технологии радиосвязи TSN Radio-Ethernet вдоль трассы ВСМ необходимо создать инфраструктуру из базовых станций, узлов агрегации трафика и узлов центра обработки данных интернет-провайдера. Над этим мы работаем совместно с компанией «ТрансТелеКом»: уже протестировали технологию на опытном полигоне РЖД в Тверской области на участке Тверь—Завидово.

Технология Radio-Ethernet обеспечивает радиопокрытие именно в полосе отвода железной дороги. Это гарантирует стабильное и высокоскоростное соединение между движущимся поездом и наземной инфраструктурой, а значит, непрерывный доступ в интернет для путешественников.

Бортовой интернет поможет обеспечить и развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки ООО «Бюро 1440». На крыше поезда разместят спутниковые навигационно-связные устройства, которые будут принимать и обрабатывать сигналы спутниковых систем.

Но, помимо стабильного интернета на борту, связь нужна еще и для работы систем управления движением, обеспечения безопасности движения поездов, контроля технического состояния подвижного состава и так далее. Причем такая связь должна эффективно работать при высоких скоростях движения поездов.

Для решения этой задачи мы разрабатываем технологический сегмент беспроводной связи на основе стандартов LTE1800 и DMR. Он даст качественное бесшовное переключение между базовыми станциями в условиях высокоскоростного движения. Важная особенность: алгоритмы специального программного обеспечения минимизируют влияние эффекта Доплера, то есть изменения частоты радиосигнала из-за высокой скорости движения поезда.