Главные новости за неделю 10–16 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Группа компаний «Дело» инвестирует 3 млрд руб. в развитие зернового терминала КСК в Новороссийске. К 2027 году предприятие завершит строительство четвертой линии разгрузки зерна в рамках программы наращивания мощностей.

Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского и возбуждение против него уголовного дела по статье о получении взятки.

Более 30% работающих жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 45 тыс. руб.

В Краснодарском крае средняя цена на новые автомобили с начала 2025 года снизилась на 6,7% и в октябре составила 2,762 млн руб. За прошлый месяц снижение составило 0,9%.

Краевые власти будут просить правительство продлить отсрочку по уплате налогов отельерам Анапы и Темрюкского района.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к изданию The Insider (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) о защите чести и достоинства. Он признал недостоверной опубликованную изданием информацию о якобы нарушении господином Дерипаской западных санкций.

Наибольшую потребность в рабочих кадрах в Краснодарском крае испытывают организации, работающие в сфере строительства,— 9,4 тыс. вакансий. Это 14% от общего числа вакансий в регионе.

Власти Краснодарского края направили в Минцифры РФ заявку на включение региональных сайтов в «белые списки» на фоне временных ограничений в работе мобильной связи.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината Александра Аристова, который пытался взыскать с компании «Кубань-Вино» более 65 млн руб. в качестве задолженности по договорам займа. Решение подтвердило правомерность вердиктов Темрюкского районного и Краснодарского краевого судов, ранее также отказавших истцу.

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 29,5 млн руб., принадлежавших бывшему начальнику штаба городского УМВД Виктории Щелоковой. Она не смогла представить документы, подтверждающие законность поступления средств на ее банковские счета за период с 2021 по 2023 год. Их сумма значительно превышала официальный доход за указанный срок.

В Краснодаре бетонщикам предложили зарплату до 260 тысяч рублей.

Сборная России по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против национальной команды Чили. Встреча, прошедшая на сочинском стадионе «Фишт», завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. За игрой с трибун наблюдали 32,3 тыс. зрителей.

Суд аннулировал права компании «Русичи» на 1,5 га Кооперативного сквера в Сочи