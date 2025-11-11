Власти Кубани просят правительство продлить отсрочку по уплате налогов отельерам Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Алексеем Семеновым. Глава региона сообщил, что краевые власти будут просить правительство продлить отсрочку по уплате налогов отельерам Анапы и Темрюкского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

Губернатор подчеркнул, что в текущих экономических условиях приоритетом остается сохранение предприятий и рабочих мест. По его словам, стабильная работа бизнеса напрямую влияет на развитие экономики и благополучие жителей края. Особое внимание Вениамин Кондратьев уделил туристическому сектору, отметив сложности, с которыми столкнулись отельеры в Анапе и Темрюкском районе.

«По нашей инициативе правительство предоставило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, сейчас мы ходатайствуем о продлении этих мер на следующий год»,— сообщил губернатор. Он также отметил необходимость активного информирования предпринимателей о предстоящих изменениях налогового законодательства, включая повышение ставки НДС и корректировку специальных налоговых режимов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул важность «деликатного и сбалансированного подхода» к фискальной политике. По его словам, именно налоговые поступления, которые в прошлом году превысили 520 млрд руб., обеспечивают выполнение социальных обязательств региона, строительство инфраструктуры и модернизацию коммунального хозяйства.

Вячеслав Рыжков