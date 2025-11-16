Суд аннулировал права компании «Русичи» на 1,5 га Кооперативного сквера в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) признал отсутствующими право постоянного бессрочного пользования ООО «Русичи» на земельный участок площадью 1,5 га под Кооперативным сквером в Центральном районе Сочи. Решение опубликовано в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Спорный участок расположен напротив морского вокзала, в районе Несебрской улицы. На территории сквера есть небольшое здание с торговыми павильонами, принадлежащее учредителям «Русичей», сноса которого как самостроя сейчас также добивается мэрия.

Изначально в 1997 году администрация своим постановлением отвела АО «Русичи» участок площадью 1,6 га в постоянное бессрочное пользование под торгово-культурный центр (ТКЦ). В 2006 году возникли планы строительства на этой земле 19-этажного ТКЦ с апартаментами. Но во время подготовки к Олимпиаде часть участка была истребована под олимпийские нужды, и у компании осталось 1,5 га. Торгово-развлекательный центр же так и не был построен.

Несколько лет назад с иском об аннулировании права компании на участок обратилась администрация курорта. Чиновники заявили, что право на являвшийся федеральной собственностью (в составе курорта федерального значения) у общества возникло незаконно. А так как на участке сейчас разбит Кооперативнвй сквер, он относится к землям общего пользования. «Русичи» убеждали суд, что все эти годы содержали участок, а потому муниципалитет утратил владение им, следовательно, лишен права на подачу иска за пределами срока исковой давности.

В мае минувшего года АС КК удовлетворил иск мэрии, но кассационный суд вернул дело на пересмотр. При повторном рассмотрении кубанский арбитраж снова занял сторону властей. Он пришел к выводу, что на момент предоставления участка в 1997 году участок относился к федеральной собственности, и местные власти не имели права им распоряжаться. Кроме того, получатель права — АООТ «Русичи» — на тот момент еще не был зарегистрирован как юрлицо (в тот момент проходила ее реорганизация, и фирма меняла свое название).

«Посадка зеленых насаждений и обустройство территории не могут служить основанием для изменения статуса земельного участка как территории общего пользования в пользу частного лица, проводившего соответствующие работы… Суд отклоняет ссылки ответчиков на злоупотребление администрацией правом в виду доказанности незаконного приобретения прав на спорный земельный участок», – говорится в судебном акте. Такое решение АС КК позволил принять его вывод о том, что городские власти не утратили владения спорным земельным участком.

Решение в законную силу пока не вступило.