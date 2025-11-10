У трети работников на Кубани зарплата не превышает 45 тысяч рублей

Более 30% работающих жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 45 тыс. руб., следует из исследования, опубликованного «РИА Новости». По данным за январь–август 2025 года, доля таких работников составила 30,5%.

Доля жителей региона с доходом свыше 200 тыс. руб. достигла 2,8%, что соответствует 38-му месту Краснодарского края в общероссийском рейтинге. Диапазон типичных зарплат на Кубани оценивается в пределах 41–85 тыс. руб.

В соседней Адыгее показатель доли низкооплачиваемых работников оказался выше — 45,7%, тогда как доля зарабатывающих свыше 200 тыс. руб. составила 1,4%. Регион занимает 72-е место в стране, диапазон зарплат — от 33 до 70 тыс. руб.

Авторы исследования отмечают, что различия в уровне доходов между регионами объясняются спецификой их экономического развития. В среднем по России за восемь месяцев 2025 года начисленная зарплата с учетом НДФЛ составила 93 тыс. руб., что на 13,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Уровень безработицы при этом снизился до 2,2%, обновив исторический минимум.

Вячеслав Рыжков