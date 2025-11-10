Средние цены на новые авто на Кубани упали почти на 7% с начала года

В Краснодарском крае средняя цена на новые автомобили с начала 2025 года снизилась на 6,7% и в октябре составила 2,762 млн руб., сообщили эксперты «Авито Авто». За прошлый месяц снижение составило 0,9%, при этом отдельные модели подешевели заметнее: Belgee X70 потерял 6% стоимости, опустившись до 3,121 млн руб., Belgee X50 — 3,7%, до 2,59 млн руб., а LADA Vesta — 2,9%, до 1,696 млн руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшее снижение с начала года зафиксировано у OMODA C5 — минус 14,5%, до 2,38 млн руб. HAVAL M6 подешевел на 5,7% (2,169 млн руб.), JAECOO J7 — на 4,7% (3,06 млн руб.), Belgee X50 — на 3,7%, HAVAL F7 — на 3,1% (3,149 млн руб.).

По данным «Авито», спрос на новые автомобили в России растет: по сравнению с октябрем прошлого года он увеличился на 39%. Особенно заметна активность покупателей российских марок, включая LADA, продажи которых выросли на 7,3%. В рамках совместной акции с брендом LADA компания предлагает дополнительную скидку до 50 тыс. руб. при покупке новых автомобилей через дилеров, отмечает руководитель продаж направления «Новые авто» Артем Хомутинников.

Вячеслав Рыжков