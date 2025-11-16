В Краснодаре бетонщикам предложили зарплату до 260 тысяч рублей

В Краснодаре заработные платы инженерно-технических работников (ИТР) в строительстве за год выросли на 11,6%, зарплаты квалифицированных рабочих увеличились на 9,9%. В ноябре 2025 года зарплатные предложения на вакансию бетонщика в столице Кубани составляют 180 — 260 тыс. руб. в месяц после уплаты налогов. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в пресс-службе сервиса SuperJob.

По данным сервиса, в ноябре инженерам производственно-технического отдела в Краснодаре предлагают зарплату от 90 тыс. руб. в месяц на руки, бетонщикам-арматурщикам в Геленджике — 151 тыс. руб. В Сочи инженер-проектировщщик может заработать от 100 тыс. руб. в месяц, сервисный инженер в Кропоткине — 92 тыс. руб., инженер строительного контроля в Тихорецке — от 90 тыс. руб, привели примеры вакансий в SuperJob.

По данным исследования FinExpertiza («ФинЭкспертизы»), предоставленного «Ъ-Кубань», с января по август 2025 года рост среднемесячной номинальной заработной платы до вычета НДФЛ в сфере строительства в Краснодарском крае составил 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 85 286 руб. Зарплаты в сфере строительства зданий составили 94 526 руб. (рост 4%), в разработке строительных проектов — 107 746 тыс. руб., в строительстве автомобильных и железных дорог — 83 675 руб (+2,8% год к году). В производстве электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ средняя зарплата составила 71 571 руб. (+24% год к году). В сфере строительства инженерных коммуникаций — 64 944 руб. (-14,3% год к году), в строительстве инженерных сооружений — 81 045 тыс. руб. (-5,7% год к году).

Андрей Николаев