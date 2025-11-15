Суд взыскал 29,5 млн рублей с бывшего начальника штаба краснодарского УМВД

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 29,5 млн руб., принадлежавших бывшему начальнику штаба городского УМВД Виктории Щелоковой, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в своем Telegram-канале. Как следует из данных ГАС «Правосудие», она занимала должность в 2021–2024 годах, однако была уволена со службы по утрате доверия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее экс-сотрудница пыталась оспорить решение руководства, однако в июне 2025 года Первомайский районный суд Краснодара отказал ей в восстановлении в должности, согласившись с выводами ГУ МВД о нарушении требований к служебному поведению. В рамках рассмотрения дела о несоответствии доходов и расходов госпожа Щелокова не смогла представить документы, подтверждающие законность поступления средств на ее банковские счета за период с 2021 по 2023 год. Их сумма значительно превышала официальный доход за указанный срок.

Прокуратура Краснодарского края потребовала обратить обнаруженные сбережения в доход государства. Суд признал требования обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме.

«Ъ-Кубань» писал, что Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества экс-начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств управления ФССП по Краснодарскому краю Ивана Квашуры. Стоимость активов, подлежащих обращению в доход государства, превышает 138 млн руб.

Мария Удовик