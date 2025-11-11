Госдума сняла неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского

Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского и возбуждение против него уголовного дела по статье о получении взятки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Сочи, Апшеронского и Белореческого районов Краснодарского края Константин Затулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Решение принято на заседании в закрытом режиме. Соответствующее представление генпрокурора России Александра Гуцана поступило в парламент 31 октября.

«Представление о лишении его неприкосновенности было выдвинуто Генеральной Прокуратурой Российской Федерации в связи с подозрениями о получении взятки в особо крупном размере (25 млн. руб.) от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Напсо», — отметил Константин Затулин.

На сегодняшнем заседании Госдумы депутат Анатолий Вороновский выразил готовность сотрудничать со следствием и бороться за свою невиновность. Он подчеркнул, что не намерен скрываться и уже сдал загранпаспорт.

Результаты расследования будут доложены Госдуме и могут в дальнейшем служить основанием для лишения Анатолия Вороновского депутатского мандата в случае предъявления обвинения.

Анатолий Вороновский избран от партии «Единая Россия» по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. Он является членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

Алина Зорина