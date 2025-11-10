ГК «Дело» вложит 3 млрд рублей в Новороссийский зерновой терминал

Группа компаний «Дело» инвестирует 3 млрд руб. в развитие зернового терминала КСК в Новороссийске. К 2027 году предприятие завершит строительство четвертой линии разгрузки зерна в рамках программы наращивания мощностей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева.

Фото: «Новороссийский Зерновой Терминал»

КСК на протяжении нескольких лет реализует программу реконструкции терминала с увеличением возможностей приема и хранения зерна, а также возведением дополнительной линии погрузки-разгрузки. Общая стоимость проекта составляет 3,01 млрд руб., из которых освоено 563 млн руб.

В результате модернизации КСК планирует выйти на объемы перевалки в 11,5 млн т в год. Готовность инвестиционного проекта составляет 8% от общего объема запланированных работ. Контракты на выполнение строительно-монтажных работ уже заключены.

КСК представляет собой глубоководный терминал. В 2021 году был запущен глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. т каждое. Пропускная способность терминала составляет 10,5 млн т в год.

По итогам 2024 года КСК увеличил перевалку зерна на 25,6%, до 10,3 млн т, побив рекорд 2023 года. Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев отмечал в ноябре прошлого года, что в перспективе КСК может нарастить мощность до 15 млн т в год, начав экспортировать российское подсолнечное масло и принимать пальмовое масло.

Алина Зорина