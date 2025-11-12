Власти Кубани отправили заявку на включение сайтов региона в «белые списки»

Власти Краснодарского края направили в Минцифры РФ заявку на включение региональных сайтов в «белые списки» на фоне временных ограничений в работе мобильной связи. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на департамент информации и связи края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для включения в перечни были поданы такие сервисы департамента, как портал государственных услуг Краснодарского края и система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края. После включения в "белые списки" эти ресурсы могут быть доступны при временных ограничениях в работе мобильного интернета»,— говорится в сообщении департамента.

В Краснодарском крае в условиях ограничения мобильной связи жители смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi в крупных торговых центрах и салонах сотовой связи МТС. Эти точки доступа к интернету открыты в 15 городах региона, при этом большая часть из них сосредоточена в Краснодаре.

С июня 2025 года в Краснодарском крае ограничили работу мобильного интернета. Это необходимо для того, чтобы снизить риски беспилотной опасности для населения и объектов, имеющих стратегическое значение.

Алина Зорина