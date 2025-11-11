Олег Дерипаска выиграл суд у издания-иноагента

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к изданию The Insider (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) о защите чести и достоинства. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат предпринимателя Алексей Мельников, суд признал недостоверной опубликованную информацию о якобы нарушении Дерипаской западных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решением суда ответчики обязаны удалить соответствующие материалы и опубликовать опровержение. Кроме того, установлено взыскание в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения.

Иск был подан в августе 2025 года в Арбитражный суд Москвы и впоследствии передан по подсудности в Краснодар. Ранее Олег Дерипаска обращался в суд с аналогичными исками против журналистов изданий «Верстка» и «Важные истории» (оба признаны в РФ иноагентами, второе также включено в перечень нежелательных организаций), а также против корпорации Google.

Вячеслав Рыжков