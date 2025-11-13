Суд отказал экс-владельцу Челябинского комбината во взыскании 65 млн с «Кубань-Вино»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината Александра Аристова, который пытался взыскать с компании «Кубань-Вино» более 65 млн руб. в качестве задолженности по договорам займа. Решение подтвердило правомерность вердиктов Темрюкского районного и Краснодарского краевого судов, ранее также отказавших истцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спор касался договоров займа, заключенных в 2020 году между Аристовым и «Кубань-Вино» на общую сумму свыше 1 млрд руб. Прокуратура на всех стадиях процесса настаивала, что в момент заключения сделок Аристов фактически контролировал компанию, самостоятельно менял условия договоров и перечислял средства через счета третьих лиц. Эти обстоятельства, по мнению надзорного ведомства, свидетельствовали о фиктивности займов и их использовании для внутреннего финансирования бизнеса.

В 2024 году Арбитражный суд Челябинской области изъял в пользу государства 100% долей в уставном капитале «Кубань-Вино» в рамках дела о неосновательном обогащении на 105 млрд руб. с группы лиц, в которую входил и Аристов. Прокуратура указала, что нынешний иск направлен на причинение имущественного ущерба национализированной компании и государству.

Кассационная инстанция сочла доводы заявителя необоснованными, признав сделки мнимыми и квалифицировав действия истца как злоупотребление правом. Решения нижестоящих судов оставлены без изменений.

Вячеслав Рыжков