На стадионе «Фишт» в Сочи Россия потерпела первое поражение за 19 матчей

Сборная России по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против национальной команды Чили. Встреча, прошедшая на сочинском стадионе «Фишт», завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. За игрой с трибун наблюдали 32,3 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / teamrussia Фото: t.me / teamrussia

Главным арбитром матча выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. Чилийцы открыли счет на 37-й минуте — мяч забил форвард Гонсало Тапия. Во втором тайме преимущество гостей закрепил вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас, оформив второй гол на 76-й минуте. Ворота российской команды защищал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

Поражение стало для сборной России первым за последние 19 матчей. В текущую ноябрьскую паузу встреча с Чили стала второй для команды Валерия Карпина: 12 ноября россияне сыграли вничью с Перу — 1:1.

Мария Удовик