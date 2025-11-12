Сфера строительства на Кубани испытывает наибольший дефицит сотрудников

Наибольшую потребность в рабочих кадрах в Краснодарском крае испытывают организации, работающие в сфере строительства,— 9,4 тыс. вакансий. Это 14% от общего числа вакансий в регионе, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства труда и социального развития края.

На втором месте в рейтинге дефицита сотрудников на территории региона находятся компании из сферы сельского хозяйства — 9,1 тыс. вакансий, это 13,5% от общего числа. Далее идут сферы здравоохранения (9,1 тыс., 13,4%), образования (9 тыс., 13,4%), обрабатывающих производств (7,1 тыс., 10,5%), государственного управления и обеспечения военной безопасности (5,4 тыс., 7,9%).

В октябре прошлого года наибольшая потребность в работниках была в сфере образования — 10,9 тыс. вакансий. Это около 15% от общего числа. На втором месте находилось здравоохранение (10,8 тыс., 15%).

По данным на октябрь 2025 года, в службу занятости населения работодателями Краснодарского края заявлена потребность в 66,3 тыс. сотрудников. Это на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Алина Зорина