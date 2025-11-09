Главные новости за неделю 3 — 9 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По делу об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в Объединенных Арабских Эмиратах задержали семь человек. Расправа случилась на съемной вилле в городе Хатта. Семейную пару заманили в дом, чтобы поговорить о потенциальных инвестициях в проект. Злоумышленники хотели добраться до криптокошелька Новака, где якобы хранились миллиарды долларов.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. Все трое обвиняются по п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по делу о расправе в ОАЭ над криптобизнесменом Романом Новаком и его супругой Анной.

Спустя два года работы ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» закрылся в Санкт-Петербурге. О прекращении работы заведения певица сообщила на странице своего профиля в одной из социальных сетей. Причины не называются. Известно только, что Заслуженная артистка России получила заведение общепита в подарок от своего супруга Валерия Руднева.

Царю Ивану IV Грозному в День народного единства установили памятник в Вологде на Кремлевской площади. Идея установки монумента высотой девять метров принадлежит губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Ранее глава региона, выступавший инициатором установки памятника, отмечал, что Иван Грозный рассматривал Вологду как столицу Русского государства.

В отношении Дианы «Наоко» Логиновой, солистки уличной группы «Стоптайм», возбуждено очередное административное производство по ч. 3 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материалы дела находятся в Дзержинском районном суде, дата и время пока не назначены.

Аутлет-деревню «Царь» (Zsar Outlet Village) в общине Виролахти на границе Финляндии и России вновь пытаются продать, сообщает Yle. Построенный для российских туристов комплекс пустует с начала СВО. Сделку могут одобрить уже в текущем месяце, ожидается собрание кредиторов. С одним из кандидатов на покупку подписан меморандум о взаимопонимании.

Мировой судья судебного участка №38 города Пскова назначил заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан иноагентом) 420 часов обязательных работ, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». По версии следствия, политик не поставил маркировку о своем иноагентском статусе на чужих роликах. Обвинение просило суд назначить «яблочнику» 440 часов обязательных работ.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Санкт Петербурга одобрил выделение заемных средств двум предприятиям города на сумму свыше 225 млн рублей. Их планируется направить на приобретение оборудования и модернизации производств. Речь идет о заводе «Арсенал» и ООО «Юнит Продукт».

Завод во Всеволожске после возвращения под контроль итальянского производителя бытовой техники Ariston принес почти 37 млн евро выручки головной компании. Производственные мощности ООО «Аристон Термо Русь» работают под Петербургом с 2005 года. На предприятии делают отопительное оборудование и водонагреватели.

Ведущий к станции метро «Девяткино» подземный переход затапливало из-за прорыва трубы 6 ноября. Из-за бассейна, образовавшегося в подземке, пришлось закрыть несколько лестниц, ведущих вниз. Справится с коммунальной аварией удалось за несколько часов усилиями аварийных формирований метрополитена и служб города Мурино.

Генеральным директором стадиона «Газпром Арена» после ухода Владимира Литвинова стала Виктория Кондратьева. В «Зените» отметили, что Виктория Кондратьева имеет большой опыт в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами и организации соревнований. Футбольный клуб пожелал управленцу успехов в новой должности.

В доме № 146 по Невскому проспекту после переезда открылось региональное отделение и общественная приемная партии «Единая Россия». О работе обновленного пространства сообщил секретарь регионального отделения, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Специалисты освежили отделку, обустроили современные залы и рабочие пространства.

Фракция «Яблоко» внесла в Заксобрание Петербурга законопроект о снижении первого штрафа за неоплату парковки с 3 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Действующий размер штрафа предлагается сохранить для повторных нарушений в течение года. Авторы инициативы ссылаются на опыт Ленинградской области, где действует дифференцированная система штрафов: 500 рублей за первое нарушение и 1 тыс. рублей за повторное.

Пассажиров рейсов из Санкт-Петербурга в Тель-Авив предупредили об отмене авиасообщения до 28 декабря. В Пулково подтвердили изменения в расписании. Владельцы билетов узнали об отмене полетов с 20 ноября через СМС-рассылку. Причины принятого решения в авиакомпании Red Wings не уточнили.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по сбоям поставок в Петербург льготных лекарств, сообщает пресс-служба ведомства. На проблему в СКР обратили внимание после публикаций ряда СМИ. Петербуржцы жаловались на отсутствие «Парсабива» — препарата для лечения хронической болезни почек.